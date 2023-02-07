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NBA／勇士外線50投26中 總教練樂稱：全年最有趣比賽

記者曾思儒／即時報導
湯普森帶頭砍進12顆三分彈，勇士團隊已超過五成命中率投進26記三分球。（路透）
湯普森帶頭砍進12顆三分彈，勇士團隊已超過五成命中率投進26記三分球。（路透）

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）確定左腿有兩處撕裂傷，至少要缺賽一段時間，不過少了柯瑞的第一場比賽勇士點點開花，除湯普森（Klay Thompson）狂轟12記三分球在內的42分，「浪花小弟」波爾（Jordan Poole）也有21分外帶生涯新高12助攻，維金斯（Andrew Wiggins）也贊助18分，6日聯手助隊以141：114輕取雷霆隊。

「少了他（柯瑞）的情況下，這肯定會增強信心。」勇士總教練柯爾（Steve Kerr）提到，球隊不論團隊和個人都有很好表現，「這對很多人都是感覺很棒的比賽，真的給每個人都加油，希望我們能持續前進。」

柯瑞去年12月中也曾因肩膀傷勢缺席到1月初才歸隊，球隊在缺少上季總冠軍賽MVP下的戰績是7勝5敗。柯爾提到，球隊有過陣容少柯瑞的經驗，處理得也很不錯，「所以我們有信心可以再做到一次。」

湯普森6日只上場33分鐘就轟下42分，他全場22投15中，包括16投12中的三分球；波爾三分球10投5中攻下21分，加上生涯新高12助攻，本季首度「雙10」。

勇士還有另外3人得分兩位數，團隊50投26中的三分球命中率更超過5成，讓柯爾笑說是場有趣的比賽，「或許是整年來看我們球隊最好玩的一場。」

柯爾也特別點名繳出「雙10」的波爾，「我認為波爾打得很棒，是我看過他表現最好的比賽之一，什麼都在他掌控中。」

柯瑞 勇士 總冠軍賽

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