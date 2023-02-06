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NBA／怎麼看厄文被交易到獨行俠？哈登反應冷淡

記者曾思儒／即時報導
76人隊球星「大鬍子」哈登。（美聯社）
76人隊球星「大鬍子」哈登。（美聯社）

NBA頭條新聞莫過於明星球員厄文（Kyrie Irving）被送到獨行俠隊，這筆交易案預期會讓獨行俠提升在西區的戰績、籃網隊戰力下滑，東區隊伍成為另類受惠者，76人隊球星「大鬍子」哈登（James Harden）和教頭瑞佛斯（Doc Rivers）也被詢問對厄文交易案的看法，哈登很明顯不想回答相關問題。

曾穿著籃網球衣的哈登，去年交易截止日前才從籃網被送到76人，5日被問到對厄文重磅交易的看法，他思考一陣子後，給了很簡單的答案，他說：「這就是會發生的交易。」

接續哈登就明確表示，不想針對相關問題發表看法。

瑞佛斯倒是沒從籃網角度看這筆交易，但也不諱言，厄文和唐西奇聯手，將是西區令人敬畏的後場組合。

瑞佛斯透露，個人聽到這消息是準備搭上巴士移動，「我回『哇』，這很有趣，但顯然的，厄文是很不可思議的球員，你把他放到另個不可思議球員的旁邊，會怎麼運作讓我們看下去。我們也會看這對籃網是否是好事，我現在真的沒想法，所以我會靜觀其變。」

76人在5日浪費最多21分領先，以97：108遭尼克隊逆轉，本周末就將和少了厄文、杜蘭特（Kevin Durant）養傷缺陣的籃網碰頭。

厄文

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