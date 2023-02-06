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NBA／76人崩盤遭尼克逆轉…安比德：領先20分不算什麼

記者蔡佳霖／即時報導
76人近期已經兩度在比賽中領先超過20分卻遭到逆轉。（路透）
76人近期已經兩度在比賽中領先超過20分卻遭到逆轉。（路透）

日前面對魔術一度在領先21分的情況下慘遭逆轉，76人顯然沒有記取教訓，在5日作客紐約的比賽中，76人又是在一開始掌握21分領先的優勢下，後面比賽節節敗退，第四節被對手殺出15：2的高潮，最終以97：108落敗。

「這從來就不是件容易的事情，」安比德（Joel Embiid）談到再次被對手逆轉，「在NBA比賽中領先20分並不算什麼，任何球隊都有能力追回來。這就是尼克今晚所做的。」

據統計，瑞佛斯（Doc Rivers）執掌76人之後已經出現3次在比賽中領先超過20分卻慘遭逆轉的情況，其中2次都發生在這個賽季。

藍道（Julius Randle）獲得24分9籃板7助攻，布朗森（Jalen Brunson）則有21分7助攻5籃板進帳；尼克替補球員發揮出色，特別是老將佛尼爾（Evan Fournier），他在第四節獨拿9分，聯手麥克布萊德（Miles McBride）、托平（Obi Toppin）一共轟進6記三分球，3人合拿20分，直接壓過76人全隊分數，成了比賽勝負的關鍵之一。

佛尼爾得到17分，麥克布萊德14分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）抓下14個籃板。

76人整個第四節投籃命中率低到僅有18.8%，全隊只命中3球，其餘皆靠罰球取分，將原先的領先狀態全都拱手讓人。

「我認為我們替補陣容上場後表現陷入掙扎，這已經是第二次發生了，同樣的狀況也出現在奧蘭多。」瑞佛斯說。76人此戰替補球員一共只得到16分，還不如佛尼爾一人。

安比德雖然16投僅6中，但靠著19罰18中的優勢，仍拿到31分14籃板3助攻，哈登（James Harden）12分12助攻8籃板；哈里斯（Tobias Harris）14分10籃板，梅爾頓（De'Anthony Melton）14分，馬克西（Tyrese Maxey）12分。

上季季中籃網將哈登交易到費城，時隔一年，球隊又在5日迅速處理了厄文（Kyrie Irving）的交易案，和獨行俠達成協議，當初聲勢浩大的三巨頭合體，如今已是昨日黃花，令人唏噓。

在這場比賽中，哈登不免也被問到對於厄文交易的看法，然而他並沒有太多表示，只淡淡地說：「不過就是發生了一次交易。」

厄文 費城 NBA

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