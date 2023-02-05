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NBA／不讓湖人太陽獨行俠跑在前 傳快艇也想追逐厄文

記者蔡佳霖／綜合外電報導
厄文拋出交易震撼彈。（美聯社）
厄文拋出交易震撼彈。（美聯社）

交易截止日之前，厄文（Kyrie Irving）突然拋出「賣我」震撼彈，隨即震動了整個交易市場，儘管近幾年屢屢發生爭議事件，搞得球隊難以招架，但厄文的進攻威能仍足以讓一些球隊為了增強戰力不惜加入競逐行列。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，除了原先傳出的湖人、獨行俠和太陽等隊，如今快艇也磨刀霍霍跟進「厄文爭奪戰」，他們一直在市場上尋找控衛。

另外也有媒體指出，快艇已經提出強力報價，曾經執教過厄文的泰隆魯（Tyronn Lue）也對於雙方再次合作持開放態度。

儘管厄文並沒有開給籃網交易對象球隊的可能名單，不過籃網似乎已經決心要在季中交易截止日前有所動作，持續聽取相關的報價，期盼能夠利用厄文的交易維持住現有的競爭力，等待杜蘭特（Kevin Durant）的傷癒回歸。

據了解，厄文先前和籃網進行的續約談判，然而媒體透露，厄文的團隊對於籃網在續約協億中附加了和奪冠相關激勵條款，感到十分不滿，認為不被尊重。即便籃網就算要改變想法重新提出合約，厄文顯然也是去意堅決。

在4日主場對巫師的比賽中，厄文因右小腿痠痛並不出賽，當他出現在球隊大螢幕時，現場球迷也不斷發出噓聲；外界一般認為，厄文在籃網最後的比賽已經打完了，接下來的時間很有可能會出現交易，屆時勢必也將撼動整個聯盟的勢力板塊。

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