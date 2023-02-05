NBA／支持湖人換來厄文 魔術強森：想看他穿紫金袍

詹姆斯發推文，暗示厄文加盟湖人的可能性。（Getty Images）

籃網隊球星厄文 （Kyrie Irving）稍早喊出「賣我」引發震撼。根據消息，湖人 、太陽、獨行俠及快艇 等隊有意追求，湖人球星詹姆斯（LeBron James）更是發推文，暗示厄文加盟湖人的可能性；湖人傳奇名將魔術強森（Magic Johnson）聽聞後，也公開支持湖人透過交易得到厄文。

「就我個人而言，我想看到穿上紫金戰袍的厄文。」魔術強森說。而厄文過去與詹姆斯曾在騎士隊合作3個賽季，並在2015-16年賽季合力拿下總冠軍。兩人再度聯手的畫面，引發球迷無限想像，不少人在網路上合成厄文穿上湖人球衣的圖片。

詹姆斯發推文，暗示厄文加盟湖人的可能性。（路透）

湖人戰績雖然目前僅西區第12，不過離西區第10的拓荒者隊只有1.5場勝差，仍有望闖進附加賽。根據消息，湖人因為戴維斯（Anthony Davis）復出及交易來八村壘（Rui Hachimura），已經重燃希望，願意在交易截止日前補強陣容。

另外，傳出獨行俠隊也對交易厄文有興趣，不過獨行俠隨隊記者卡托（Tim Cato）指出，球隊高層對於引進厄文還存有不少擔憂。

卡托指出，獨行俠首要面對的問題是厄文是否願意在季後留隊。部分球隊高層也不看好厄文與唐西奇（Luka Doncic）的組合，因為兩個人的個性截然不同，此外還有很多不安因素，這些因素將決定提供多少交易籌碼。

《CBS》記者昆恩（Sam Quinn）指出，獨行俠可能提供的籌碼包括2024年起的首輪籤，以及後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）、前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），獨行俠應該明白這種機會並不多見，如果獲得厄文有望在西區混戰中突圍。