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NBA／少厄文無礙 籃網小將轟44分、致勝球大逆轉

記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯瑪斯狂轟44分寫下紀錄。 (Getty Images)
湯瑪斯狂轟44分寫下紀錄。 (Getty Images)

高喊「賣我」震撼季中交易市場的厄文（Kyrie Irving），在4日主場對巫師的比賽中因右小腿痠痛缺席，但二年級小將湯瑪斯（Cam Thomas）扛下重任，替補上場29分鐘狂轟44分6籃板5助攻，一舉刷新生涯得分紀錄；更重要的是，他在第四節最後11.1秒完成關鍵三分打，幫助籃網克服一度落後23分的困境，最終以125比123上演驚奇大逆轉。

厄文的缺陣讓籃網上半場宛如群龍無首，任由巫師肆意進攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）一人拿下20分，幫助巫師一度拉開23分，半場打完取得73比55的大幅領先；然而身陷交易風暴又沒有杜蘭特（Kevin Durant）壓陣的籃網，卻展現出捍衛主場的驚人鬥志和韌性。

桑姆納（Edmond Sumner）第三節獨拿14分，搭配湯瑪斯的11分，米爾斯（Patty Mills）也貢獻7分，籃網以將近6成命中率單節飆進37分，將雙方差距縮小到個位數；進入第四節後，湯瑪斯更是火力全開，11投8中狂轟19分，幾乎是一人單挑巫師全隊。

雖然莫里斯（Monte Morris）連拿6分，讓巫師在最後讀秒時刻還握有1分領先，但湯瑪斯突破出手被對方「妨礙中籃」，還造成犯規，這波三分打一舉逆轉戰局。莫里斯最後兩罰失手，巫師也失去追平比分機會。

湯瑪斯先前單場最高得分是本季對溜馬所拿到的33分，他在4日出賽不到30分鐘就拿到44分，成為隊史繼馬布瑞（Stephon Marbury）之後首位此表現的球員；此外，湯瑪斯還以21歲又114天的年齡成為史上第3年輕拿到至少40分的替補球員，也是隊史替補登場的第2高得分紀錄，僅次於1980年3月羅賓森（Cliff Robinson）所創下的45分。

除了湯瑪斯的飆分秀外，桑姆納此戰獲得29分，也創下個人生涯新高。克萊斯頓（Nicolas Claxton）15分13籃板5助攻3阻攻，米爾斯13分，奧尼爾（Royce O'Neale）10分6籃板4助攻4阻攻。

巫師方面，波爾辛吉斯飆進賽季次高38分，可惜提前6犯畢業，難阻巫師吞下2連敗；阿夫迪賈（Deni Avdija）23分6籃板4抄截，莫里斯18分8助攻5籃板，基斯佩特（Corey Kispert）15分，葛佛（Daniel Gafford）10分10籃板。庫茲瑪（Kyle Kuzma）因傷只打了11分鐘就退場，得到2分5助攻2籃板。

厄文 風暴

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