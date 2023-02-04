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NBA／落選明星賽…戴維斯度假 哈登嗆：不尊重

體育新聞組／綜合報導
湖人隊戴維斯（右）未入選明星賽替補陣容，他表示可帶家人去度假。（Getty Images）
湖人隊戴維斯（右）未入選明星賽替補陣容，他表示可帶家人去度假。（Getty Images）

NBA全明星賽替補陣容揭曉，湖人隊除了已入選先發陣容的詹姆斯（LeBron James）外，三巨頭的戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）最終都未能擠進名單，戴維斯表示，會利用全明星周的休息時間帶家人去旅行。76人隊球星哈登（James Harden）意外落選則引發軒然大波，哈登在個人社群表達不滿，安比德（Joel Embiid）也在推特發文為其抱屈。

NBA全明星賽即將在19日於爵士隊主場開打，東西區替補名單後陣容全數出爐，其中在西區部分僅有灰熊隊有兩名球員入選，至於在東區則有包括籃網、塞爾蒂克、公鹿等隊都有兩名球員入選，而接下來也將由兩隊隊長詹姆斯和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）進行選秀分隊。

而今年明星賽超人氣球隊湖人最終也連續兩年僅有詹姆斯入選，其中戴維斯雖然在本賽季繳出一張平均26.8分、11.9籃板、2.6助攻的亮眼數據，但仍是無緣重返明星賽行列。

名單公布後，意外落選的哈登發布IG限時動態，黑底白字寫道「The disrespect（不尊重）」。隊友安比德同樣為哈登抱屈，在推特標註NBA官方帳號寫道，「你們要出來解釋。」

東區的遺珠除了哈登、還有熱火巴特勒（Jimmy Butler）、老鷹隊楊恩（Trae Young）、尼克布朗森（Jalen Brunson）、暴龍隊西亞卡姆（Pascal Siakam）。

西區的遺珠除了因傷缺陣太多比賽的戴維斯，還有灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）及太陽隊布克（Devin Booker）。

哈登意外落選明星賽替補陣容。（Getty Images）
哈登意外落選明星賽替補陣容。（Getty Images）

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