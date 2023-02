NBA／遭布魯克斯襲擊「蛋蛋」 米契爾：他就是這種人

騎士隊後衛米契爾(Donovan Mitchell)2日在與灰熊隊之戰,於第三節時遭到灰熊布魯克斯(Dillon Brooks)刻意襲擊下體,引爆兩隊間的衝突事件,事後出手打人的布魯克斯與上前理論的米契爾都遭到驅逐出場,賽後米契爾也表示,自己與布魯克斯已經在球場上對抗多年,很清楚他就是一名這樣的球員。

在比賽第三節剩下5分多鐘時,布魯克斯在一次上籃過程遭到封阻後摔倒在地,不過他在翻了一圈後卻出手打向站在一旁的米契爾,讓米契爾氣得將球砸向布魯克斯並上前理論,兩隊球員也一湧而上,事後兩名事主也因此遭到驅逐出場。

賽後米契爾在出席記者會時也直接批評布魯克斯就是一名骯髒的球員,要求聯盟必須對他做出懲處,「他就是這樣的人,我們和他一起在這個聯盟中已經很多年了,我和他也一直在進行個人的對抗,大家都已經醞釀多年,今天你們也都看到了,這可不是什麼新鮮事。」

米契爾強調,聯盟應該對於布魯克斯有進一步的懲處,以避免聯盟其他球員也因此受害,「這不僅僅是關於我的事,也可能發生在聯盟其他球員身上。」

而騎士總教練比克斯塔夫(J.B. Bickerstaff)也力挺子弟兵,認為米契爾有權為自己的權利發聲,「每個人都有為自己挺身的權力,我認為米契爾就做到了,我為他感到驕傲,我們沒有那種自己找碴的人,但一但發生事情我們也不會害怕。」

NOBODY likes Dillon Brooks. Such a dirty play here. Keep in mind Donovan Mitchell is still nursing a groin injury

