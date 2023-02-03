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NBA／連續2年無緣明星賽 戴維斯：我要帶家人去度假

記者劉肇育／即時報導
湖人隊戴維斯（右）未入選明星賽替補陣容，他表示可帶家人去度假。(Getty Images)
湖人隊戴維斯（右）未入選明星賽替補陣容，他表示可帶家人去度假。(Getty Images)

NBA全明星賽替補陣容2日揭曉，其中湖人隊除了已經入選先發陣容的詹姆斯（LeBron James）外，三巨頭的戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）最終都未能擠進名單，在幫助湖人逆轉溜馬隊後，戴維斯在談到自己落選時則表示，將會利用全明星周的休息時間帶家人去旅行。

即將在本月登場的鹽湖城明星賽，在公布東西區替補名單後陣容全數出爐，其中在西區部分僅有灰熊隊有兩名球員入選，至於在東區則有包括籃網、塞爾蒂克、公鹿等隊都有兩名球員入選，而接下來也將由兩隊隊長詹姆斯和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）進行選秀分隊。

而今年明星賽超人氣球隊湖人最終也連續兩年僅有詹姆斯入選，其中戴維斯雖然在本賽季繳出一張平均26.8分、11.9籃板、2.6助攻的亮眼數據，但仍是無緣重返明星賽行列。

在今天與溜馬之戰於比賽倒數階段投進超前比數的一球，並且送出關鍵火鍋幫助湖人逆轉勝出後，戴維斯也被問到了關於無緣參加明星賽一事是否有什麼看法時，他則說：「我會帶著妻子和兩個孩子去度假，這就是我的看法。」

至於溜馬今天雖然輸球，不過陣中聯盟助攻王哈利伯頓（Tyrese Haliburton）則是首度入選全明星賽，對於獲得肯定入選他說：「我有感覺自己有機會入選，在官方正式宣布後我充滿感激，我很努力才能取得這個成果，顯然我從沒有想過會在生涯的第三個賽季就有機會實現這個目標，我很開心能代表溜馬去猶他參加全明星賽。」

湖人 哈利

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