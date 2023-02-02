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NBA／末節多點開花 76人復仇魔術

記者蔡佳霖／綜合報導
安比德拿下28分，助76人擊敗魔術。（Getty Images）
安比德拿下28分，助76人擊敗魔術。（Getty Images）

前一次在主場大意失荊州慘遭魔術逆襲結束7連勝的76人隊，休息一天之後又再次於主場交手，1日這場比賽76人沒有再讓憾事重演。靠著第四節多點開花殺出一波16：4的猛烈攻勢，76人從而甩開魔術的緊咬，最終以105：94完成復仇。

76人首節在安比德（Joel Embiid）獨拿16分的帶領下，全隊轟進37分，一開始就搶占先機；但魔術很快就在第二節還以顏色，回敬30：19的比分差距，上半場結束追到僅有3分差。儘管76人進入下半場後還是穩住領先局面，但始終無法有效拉開比分。

第四節初在沒有安比德的情況下，哈登（James Harden）、米爾頓（Shake Milton）、哈里斯（Tobias Harris）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）和尼恩（Georges Niang）接連進攻得手，5分鐘左右的時間殺出16：4的攻勢，一口氣取得13分領先。最後4分多鐘更展現防守威力，讓魔術僅得到4分，順利守住比賽。

安比德攻下28分11籃板3助攻，哈登繳出26分10助攻9籃板的準大三元，美中不足是出現7次失誤；哈里斯貢獻16分5籃板5助攻2阻攻。

魔術陣中以佛爾茲（Markelle Fultz）的18分為最高，前場表現優異的班切羅（Paolo Banchero）此戰遭到封鎖，18投僅5中，得到13分9籃板3助攻；F.華格納（Franz Wagner）也只有13分4籃板2助攻進帳，發生6次失誤。

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