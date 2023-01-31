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NBA／「不老傳說」詹姆斯大三元之夜 創多項紀錄里程碑

記者蔡佳霖／即時報導
38歲的詹皇持續創下驚人紀錄。（Getty Images）
38歲的詹皇持續創下驚人紀錄。（Getty Images）

詹姆斯（LeBron James）在31日湖人延長賽擊敗尼克的比賽中送出本季首次大三元，同時也再度寫下多項紀錄里程碑。

前一場休兵的詹姆斯，此役回歸攻下28分11助攻10籃板，生涯大三元次數累積達106次，距離史上第4名的基德（Jason Kidd）還差1次。

根據統計，詹姆斯成為NBA史上首位在生涯第20個賽季或更多賽季中完成大三元的球員；此外，38歲的詹姆斯也成為史上最老能夠取得至少20元外加大三元的球員，以他的狀態，仍有機會寫下最老完成30分外加大三元的空前紀錄。

先前歷史上超過38歲還能完成大三元的球員僅有馬龍（Karl Malone）、史塔克頓（John Stockton）、鄧肯（Tim Duncan）、海斯（Elvin Hayes）等。

另一方面，加上這場比賽的11次助攻，詹姆斯生涯助攻數累積10338次，一舉超越傑克森（Mark Jackson）和奈許（Steve Nash），在助攻排行榜挺進到史上第4。僅次於史塔克頓（John Stockton）的15806次、基德（Jason Kidd）的12091次助攻和保羅（Chris Paul）的11246次。

生涯總得分則是累積38299分，距離超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）歷史得分紀錄還剩下89分。

湖人接下來會到溜馬和鵜鶘主場作客，然後在2月8日回到洛城迎戰雷霆。

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