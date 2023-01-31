NBA／狀元郎率魔術逆轉 結束76人7連勝

魔術狀元班切羅30日表現不輸安比德。（Getty Images）

堪稱去年12月中以來全聯盟狀態最出色的76人，30日在主場面對東區後段班魔術可謂大意失荊州，直接浪費上半場一度領先20分的巨大優勢，反被魔術在第三節豪取42分狠狠狙擊，導致球隊兵敗如山倒，最終以109：119吞下敗仗，終結近期的7連勝。

新秀狀元班切羅（Paolo Banchero）面對天王中鋒安比德（Joel Embiid）打來格外活躍，全場22投11中攻下29分9籃板3助攻，其中他在第三節獨拿14分，搭配卡特（Wendell Carter Jr.）的9分，魔術只用一節時間就填平了落後劣勢，反而超前4分。

氣勢已經點燃的魔術再接再厲，第四節更迫使76人團隊命中率跌到僅有36.8%，M.華格納（Moritz Wagner）則是板凳殺出，個人拿下14分，帶動魔術一舉拉開比分，演出一場不可思議的逆轉秀。

M.華格納此戰10罰全中拿到22分6籃板，F.華格納（Franz Wagner）進帳19分6籃板3助攻2抄截；卡特12分9籃板，佛爾茲（Markelle Fultz）12分10助攻4抄截。

安比德獲得30分11籃板5助攻2抄截2阻攻，出現6次失誤，哈登（James Harden）17分8籃板6助攻，哈里斯（Tobias Harris）17分。

76人結束連勝後，也將東區第2名席次拱手讓給了公鹿。