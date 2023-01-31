我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌宣布「我當爸爸啦」 曝老婆身分 母女平安

尼科爾斯案：被警察打死之前 他的17歲滑板青春

NBA／狀元郎率魔術逆轉 結束76人7連勝

記者蔡佳霖／綜合報導
魔術狀元班切羅30日表現不輸安比德。（Getty Images）
魔術狀元班切羅30日表現不輸安比德。（Getty Images）

堪稱去年12月中以來全聯盟狀態最出色的76人，30日在主場面對東區後段班魔術可謂大意失荊州，直接浪費上半場一度領先20分的巨大優勢，反被魔術在第三節豪取42分狠狠狙擊，導致球隊兵敗如山倒，最終以109：119吞下敗仗，終結近期的7連勝。

新秀狀元班切羅（Paolo Banchero）面對天王中鋒安比德（Joel Embiid）打來格外活躍，全場22投11中攻下29分9籃板3助攻，其中他在第三節獨拿14分，搭配卡特（Wendell Carter Jr.）的9分，魔術只用一節時間就填平了落後劣勢，反而超前4分。

氣勢已經點燃的魔術再接再厲，第四節更迫使76人團隊命中率跌到僅有36.8%，M.華格納（Moritz Wagner）則是板凳殺出，個人拿下14分，帶動魔術一舉拉開比分，演出一場不可思議的逆轉秀。

M.華格納此戰10罰全中拿到22分6籃板，F.華格納（Franz Wagner）進帳19分6籃板3助攻2抄截；卡特12分9籃板，佛爾茲（Markelle Fultz）12分10助攻4抄截。

安比德獲得30分11籃板5助攻2抄截2阻攻，出現6次失誤，哈登（James Harden）17分8籃板6助攻，哈里斯（Tobias Harris）17分。

76人結束連勝後，也將東區第2名席次拱手讓給了公鹿。

上一則

澳網／約克維奇帶傷奪冠 復出時間不確定

下一則

NFL／老鷹vs酋長 超級盃正面交鋒

延伸閱讀

NBA／無緣明星賽先發 安比德幹這件事發洩

NBA／無緣明星賽先發 安比德幹這件事發洩
密件連環爆 3位前總統忙自清 卡特以來 高層憑良心處理機密檔案

密件連環爆 3位前總統忙自清 卡特以來 高層憑良心處理機密檔案
共和黨想廢所得稅 國稅局想加營業稅…民主黨「稅」不安寧

共和黨想廢所得稅 國稅局想加營業稅…民主黨「稅」不安寧
NBA／詹姆斯得分「里程悲」安比德關鍵跳投助76人險勝

NBA／詹姆斯得分「里程悲」安比德關鍵跳投助76人險勝

熱門新聞

林書豪盟P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人。（取材自Instagram）

籃球／林來瘋降臨台灣 林書豪宣布加盟高雄鋼鐵人隊

2023-01-25 23:18
谷愛凌膝蓋受傷。圖為她去年在北京冬奧的照片。（中通社）

谷愛凌膝傷退出Xgames 自爆「核磁共振哭了30分鐘」

2023-01-28 19:10
「為林書豪禱告團隊臉書」社團2021年6月曾有人發布林書豪(中)結婚消息，照片中林書豪身旁的女子疑似他的妻子。 (取自「為林書豪禱告團隊」臉書社團)

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

2023-01-19 15:01
前拳王泰森被控性侵。（美聯社）

拳王泰森又被告 紐約女控1990年代在禮車遭性侵

2023-01-25 11:28
澳洲網球公開賽男子單打決賽，約克維奇拿下冠軍。（Getty Images）

澳網／王者歸來 約克維奇奪第10冠 大滿貫22冠平紀錄

2023-01-29 07:28
葡萄牙足球巨星「C羅」。（歐新社）

足球／C羅微博拜年說Chinese New Year 南韓不開心了

2023-01-25 19:45

超人氣

更多 >
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失
洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃

洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃
田州5警打死非裔案 第6名警員被停職

田州5警打死非裔案 第6名警員被停職