NBA／聲援詹皇未獲哨音尊重 庫茲瑪：打球軟的一堆罰球

詹姆斯的關鍵上籃判決引發外界爭議。（美聯社）

湖人 29日因關鍵誤判未能拿下比賽，引發喧然大波，在推特 上展開「大戰」。在這敏感時刻，當事人詹姆斯（LeBron James）和剛傷癒歸隊的戴維斯（Anthony Davis）30日將輪休不會出賽。

第四節僅剩4秒時，雙方105：105平手，詹姆斯有機會上籃絕殺，卻被泰托姆（Jayson Tatum）打手犯規，不過裁判並沒有吹判，雙方被逼入延長賽，最後湖人121：125不敵塞爾提克。

後來裁判也坦承錯誤在推特上發文「裁判也會犯錯」，不過這無法澆熄眾人怒火，詹姆斯直接在推特分享犯規截圖直言「我無法理解，真的無法！」。

Agreeed though!! You got guys that flop and do soft stuff going to the line 8-9+ times a night, but guys that drive hard to the rim playing strong get nothing!!! https://t.co/DvVu1VuR7r — kuz (@kylekuzma) 2023年1月29日

曾效力過湖人的庫茲瑪（Kyle Kuzma）也轉發詹姆斯訪問，直呼「非常同意，有些很軟的人可以站上罰球線8、9次，但籃下強打卻一無所獲。」

稍早美媒表示，詹姆斯因為左腳痠痛，明天對戰籃網將不會出賽，而其搭擋戴維斯，剛休息5個多星期後，已連出賽兩場，造成右腳傷後的壓力，所以也決定休息一場比賽。