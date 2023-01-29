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NBA／詹姆斯關鍵上籃誤判 裁判坦承錯誤：徹夜難眠

聯合新聞網 / 即時報導
詹姆斯相當不滿裁判未吹判打手。(美聯社)
詹姆斯相當不滿裁判未吹判打手。(美聯社)

湖人隊29日作客塞爾蒂克，最後因關鍵誤判被逼入延長賽輸球，今NBA官方承認誤判，裁判協會也發文表示「裁判也會犯錯」並表示因為這個誤判「徹夜難眠」。

第四節僅剩4秒時，雙方105：105平手，詹姆斯（LeBron James）眼看就要上籃絕殺，這時候被泰托姆（Jayson Tatum）打手犯規，但是裁判卻沒有吹判，雙方被逼入延長賽，最後湖人121：125不敵塞爾蒂克。當下詹姆斯的情緒相當激動，隊友貝弗利（Patrick Beverley）也拿出當下畫面嘗試跟裁判證明那有打手，卻被吹了技術犯規。

賽後官方也發出報告承認誤判，後來裁判協會也在推特上表示：「如同其他人一般，裁判也會犯錯，我們對於比賽結束前的錯誤感到痛苦。當我們奮力成為最好的裁判時，這個誤判相當沈重，並讓我們徹夜難眠。」

不過這則聲明似乎無法澆熄眾人的怒火，詹姆斯本人直接在推特分享犯規截圖直言「我無法理解，真的無法！」。在裁判貼文底下的留言也有網友直呼「你欠湖人4場勝利」、「你們一遍又一遍犯著同樣的錯誤」。

湖人 推特 2023

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