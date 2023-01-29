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NBA／雷納德近況火燙再飆32分 快艇獵鷹奪5連勝

記者蔡佳霖／即時報導
雷納德狀態絕佳，帶動快艇連勝。（路透）
雷納德狀態絕佳，帶動快艇連勝。（路透）

近況出色的雷納德（Kawhi Leonard），28日作客亞特蘭大再度以優質命中率飆出全場最高32分，外加8籃板4助攻，搭配全隊砍進19顆三分球，快艇以120：113力壓老鷹，收下5連勝。

雷納德毫無疑問是快艇能從先前6連敗陰霾中強勢反彈的關鍵。他已經連續10場比賽至少拿到24分，包括連續7場破25分，且連續9場命中率破5成，展現火燙手感。快艇近10場比賽奪下7勝，排名也回到重返西區4強之列。

「自去年12月13日擊敗塞爾蒂克的那場比賽之後，我就有感覺到雷納德真正開始找回自己的狀態。」泰隆魯（Tyronn Lue）說。雷納德近10場比賽場均可以得到29.3分6.7籃板4.1助攻，投籃命中率56%，三分球命中率46%，罰球命中率91%。

喬治（Paul George）扮演輔佐角色，也繳出23分7籃板6助攻的表現，祖巴茲（Ivica Zubac）18分6籃板3助攻2阻攻，傑克森（Reggie Jackson）16分；肯納德（Luke Kennard）和鮑威爾（Norman Powell）也都有兩位數得分。

老鷹在楊恩（Trae Young）單節獨拿12分的帶動下，第四節從一度落後14分急起直追，不過發揮出色的快艇替補則是在這一節合力拿下20分，加上喬治適時跳投，從而擋住對手的反撲。

楊恩拿到31分10助攻5籃板，墨瑞（Dejounte Murray）15分8助攻6籃板2抄截，柯林斯（John Collins）16分5籃板，卡佩拉（Clint Capela）12分13籃板，杭特（De'Andre Hunter）14分7籃板。

老鷹在先前取得5連勝後，近4場比賽吞下3敗。

快艇 亞特蘭大

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