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NBA／詹姆斯關鍵上籃吃悶虧 布朗延長賽力退湖人止連敗

記者蔡佳霖／即時報導
詹姆斯(右)狂轟41分仍無緣奪勝，布朗延長賽率隊止敗。（歐新社）
詹姆斯(右)狂轟41分仍無緣奪勝，布朗延長賽率隊止敗。（歐新社）

前一場對尼克比賽錯失關鍵兩罰的布朗（Jaylen Brown），28日「背靠背」面對湖人大軍將功贖罪，不僅在第四節最後以進算加罰的方式將比賽逼進延長，更在延長賽獨拿11分，幫助塞爾蒂克歷經苦戰後，以125比121逆轉勝出，結束近期的三連敗。

在布朗第四節追平比分之後，湖人將最後一擊交給了詹姆斯（LeBron James），然而他在強力突破禁區上籃之際遭到泰托姆（Jayson Tatum）明顯打手犯規，但裁判哨音並未響起，使得比賽進入延長。

當下吃了悶虧的詹姆斯也暴跳如雷、一臉不可置信地跪地喊冤，甚至貝佛利（Patrick Beverley）還拿著攝影機到裁判面前，因此被吹技術犯規，讓對方得以在延長賽一開始就先獲得罰球機會。

來源：Chaz NBA

死裡逃生的塞爾蒂克在延長賽之初靠著布朗拿下7分，取得6分領先，雖然衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和詹姆斯接連取分，讓湖人還是緊咬住比分差距，但延長賽幾乎持球主導戰局的布朗在這時候又拿到重要4分，搭配波格登（Malcolm Brogdon）的兩罰，也讓紫金軍團只能無奈吞下客場敗仗。

布朗全場攻下37分9籃板3助攻，泰托姆雖也有30分11籃板4助攻2抄截的表現，但25投僅8中；波格登替補上場貢獻26分6籃板4助攻2抄截，懷特14分5籃板。

高齡38歲的詹姆斯力戰44分鐘，30投15中包括6記三分球，狂砍41分9籃板8助攻，目前他距離賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）得分紀錄僅有117分。

戴維斯（Anthony Davis）替補上陣獲得16分10籃板4助攻，衛斯特布魯克14投僅4中，得到12分7助攻4籃板；貝佛利第四節最後讀秒時刻拿到5分，一度讓湖人看見贏球曙光，這場比賽他得到15分5助攻5籃板。施羅德（Dennis Schroder）和華克（Lonnie Walker IV）各拿到13分。

湖人 攝影

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