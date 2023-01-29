NBA／籃網補強禁區 小柯瑞等3名射手可能當籌碼

小柯瑞(左)成了球隊交易籌碼。（Getty Images）

籃網靠著厄文 （Kyrie Irving）回歸後的精采表現，逐漸走向正軌，又重新燃起奪冠希望，有消息指出，他們渴望補強球隊禁區戰力，包含小柯瑞 （Seth Curry）在內的三名射手將成交易籌碼。

籃網目前陣中只有克萊克斯頓（Nic Claxton）一名合格的中鋒。對此《The Ringer》記者歐康納（Kevin O'Connor）爆料，籃網打算透過交易補強，小柯瑞、哈里斯（Joe Harris）及米爾斯（Patty Mills）將成為交易籌碼，因為他們的發揮空間不大。

歐康納也指出，籃網需要的中鋒必須具備投射能力，魔術班霸（Mohamed Bamba）、灰狼里德（Naz Reid）、爵士范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、歐林尼克（Kelly Olynyk）是可能的人選。

籃網目前戰績29勝19敗東區第4，不過主將杜蘭特（Kevin Durant）近期因傷缺陣，近8戰只拿下2勝6敗。目前陣中只有克萊克斯頓一名合格中鋒，因此西蒙斯（Ben Simmons）以及身高203公分的莫里斯（Markieff Morris）得支援中鋒的角色。