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NBA／唐西奇3分鐘傷退 211場得分上雙紀錄中斷

體育新聞組／綜合報導
獨行俠大將唐西奇受傷。（路透）
獨行俠大將唐西奇受傷。（路透）

獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic），在26日出戰太陽的比賽中，於開賽後不到3分鐘就因傷退賽，僅留下1籃板的數據，中斷個人連續211場得分上雙位數的聯盟現存第二長紀錄。

唐西奇賽前已連續211場例行賽得分上雙，在聯盟現役球員中僅次於詹姆斯的1135場，而詹姆斯的這項紀錄同時也是聯盟歷史紀錄。

不過在26日出戰太陽的比賽中，唐西奇開賽後不久就踩到了太陽後衛的腳扭傷左腳踝，並且在出賽不到三分鐘的情況下傷退，獨行俠球團也在第一節比賽結束時宣布唐西奇本場比賽將不會再回到比賽中，讓他留下2投0中，得分0分、1籃板的紀錄，中斷個人連續得分上雙場次紀錄。

儘管球隊一哥唐西奇因傷退賽，但獨行俠26日仍靠著丁威迪（Spencer Dinwiddie）全場猛轟36分領軍，以99：95險勝太陽。

此外，籃網主控厄文（Kyrie Irving），於出戰活塞的比賽中雖然單場猛轟40分，但最終籃網仍是不敵全隊8人得分上雙的活塞，以122：130吞下近8場比賽以來的第6敗。

籃網近期在球隊一哥杜蘭特右膝蓋受傷缺陣的情況下，小柯瑞（Seth Curry）也持續缺陣，在26日與活塞之戰又傷兩大將，西蒙斯（Ben Simmons）在第三節因為左膝蓋痠痛問題提前退賽，留下出賽20分鐘0分但送出7次助攻的數據。

在又少了一名大將的情況下，籃網26日也由厄文獨挑大梁，他上半場就拿下18分，幫助籃網還保有1分領先，不過下半場活塞由波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、比伊（Saddiq Bey）領軍展開猛烈反撲，儘管末節厄文試圖力挽狂瀾，但前鋒華倫（T.J. Warren）也在第四節傷退，最終籃網仍是以8分差距吞下敗仗。

厄文 柯瑞 華倫

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