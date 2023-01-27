我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

視力檢查「紅色熱氣球」 原來是在亞利桑納拍的

拜登提名聯邦法官候選人 被憲法「基本問題」當場難倒

NBA／害柯瑞遭驅逐…波爾戰犯變英雄 最後1秒獵熊

體育新聞組／綜合報導
波爾（右）將功贖罪上演致勝一擊。（歐新社）
波爾（右）將功贖罪上演致勝一擊。（歐新社）

勇士與灰熊去年在季後賽結下樑子，成為新世仇，25日雙方迎來本季第二度對決，雙方一路激戰至末節，儘管波爾（Jordan Poole）一度因搶投外線讓柯瑞（Stephen Curry）氣到甩丟牙套遭裁判驅逐出場，但他隨後將功贖罪，在最後1秒鐘命中致勝上籃，幫助勇士以122：120驚險擊敗灰熊。

勇士本場依然推出「死亡五小」，灰熊因主力中鋒亞當斯（Steven Adams）受傷，也推出小陣容應戰。上半場雙方不分上下，灰熊以54：53領先勇士。

第三節雙方展開進攻大戰，灰熊在莫蘭特（Ja Morant）單節10分5助攻的帶領下狂轟42分，更勝勇士的37分，帶著6分領先進入末節。

灰熊在末節一度將分差拉開至10分，不過湯普森（Klay Thompson）和柯瑞接連開火，打出14：4的攻勢追平比數。柯瑞隨後又靠罰球得到3分，沒想到在最後1分14秒發生意外，勇士波爾（Jordan Poole）沒看到柯瑞空檔，反而倉皇出手，氣得柯瑞把牙套甩出來，還被裁判趕出場。

灰熊靠著技術犯規罰球和莫蘭特的上籃追平比數，此時湯普森再度挺身而出，時間剩14.1秒、落後1分的情況下命中關鍵三分球，取得2分領先。不過灰熊隨後立刻靠著莫蘭特突破妙傳給克拉克（Brandon Clarke）暴扣得到2分追平比數。

隨後湯普森三分球沒命中，不過球出界剩2.6秒。勇士最後一擊傳給波爾，他跑位至籃下完成致勝上籃，幫助勇士收下勝利。

賽後波爾接受採訪，談到柯瑞被驅逐出場時表示，「他是有史以來最偉大的球員之一，沒有理由在比賽最後三分鐘被驅逐，我不確定當下發生何事，好像是因為丟牙套。」

談到從戰犯變英雄，波爾表示，「凡事都要從經驗吸取教訓，我認為球場外的人都忘記這點，身為球員必須親身體驗。」

波爾（右）將功贖罪上演致勝一擊。（美聯社）
波爾（右）將功贖罪上演致勝一擊。（美聯社）

勇士 柯瑞 亞當斯

上一則

NBA／戴維斯復出 八村壘湖人首秀

下一則

澳網／莎芭蓮卡今年不敗 將與溫網冠軍爭冠

延伸閱讀

NBA／害柯瑞怒甩牙套遭驅逐 波爾致勝上籃滅灰熊完成救贖

NBA／害柯瑞怒甩牙套遭驅逐 波爾致勝上籃滅灰熊完成救贖
NBA／1張圖看球員年薪如何飛漲20倍 柯瑞將破5000萬元

NBA／1張圖看球員年薪如何飛漲20倍 柯瑞將破5000萬元
NBA／「柯瑞未來選總統 我當防長」格林進白宮語出驚人

NBA／「柯瑞未來選總統 我當防長」格林進白宮語出驚人
NBA／柯瑞飆41分勝巫師 勇士勝率過半

NBA／柯瑞飆41分勝巫師 勇士勝率過半

熱門新聞

「為林書豪禱告團隊臉書」社團2021年6月曾有人發布林書豪(中)結婚消息，照片中林書豪身旁的女子疑似他的妻子。 (取自「為林書豪禱告團隊」臉書社團)

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

2023-01-19 15:01
林書豪曾與吳謹言共同上節目，被傳出緋聞。（影片截圖）

林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

2023-01-19 01:59
林書豪宣布家中新成員。（本報資料照片）

林書豪才報婚訊 又宣布家中有了新成員

2023-01-20 05:36
前NBA球星林書豪19日公布婚訊。圖為林書豪14日於舊金山大通中心出席紀錄片宣傳活動，與球迷分享心路歷程。（中央社）

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

2023-01-18 22:40
谷愛凌19日贏得世界盃自由式滑雪U型場地技巧卡加利站冠軍。（美聯社）

谷愛凌拿下今年首面金牌 入籍中國後累積20金

2023-01-20 01:45
波特2012年在奧運會衛冕百米金牌後慶祝。(路透)

牙買加閃電波特遭遇金融詐騙 1270萬美元僅剩1.2萬

2023-01-19 12:17

超人氣

更多 >
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化
舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身
伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄