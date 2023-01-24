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NBA／落後25分逆勝 詹皇：我們不是擺爛的球隊

體育新聞組／ 綜合報導
在第二節輸給對手32分之後，詹姆斯(右)率湖人上演大逆轉戲碼。(美聯社)
在第二節輸給對手32分之後，詹姆斯(右)率湖人上演大逆轉戲碼。(美聯社)

湖人隊於22日作客排名更爛的拓荒者隊主場，第二節狠狠被對手拉出45：13的攻勢，使得上半場落後多達25分，眼見大勢已去的湖人，卻在下半場如雄獅一般，先是在第三節反攻一破40：20的攻勢，接下第四節再一波35：21，最終完成大逆轉以121：112取勝，在球隊歷經過去6戰吞下4敗低潮之後，總算提振一些士氣，全場攻下37分、11籃板的詹姆斯(Lebron James)都興奮表達，我們可不是擺攔的球隊！

面對都在西區後段班苦苦掙扎的難兄難拓荒者，湖人首節還一度拉出18：4的攻勢，在第一節取得7分領先，但第二節湖人遭遇到最大惡夢，被對手血洗一波差距32分痛擊，被打落谷底。此時只有靠「詹皇」出面，隨著他在下半場重振旗鼓，湖人打出令人激動的反擊，「我當時想有兩種方式，是繼續擺爛準備下一戰，還是好好比賽，去看第三節會發生什麼事？」

「然而對身為一個競爭者的我們來說，這個賽季我們並非業餘球隊，我們絕不願做一支擺爛的球隊。」詹皇展現霸氣，也帶動隊友布萊恩(Thomas Bryant)砍進31分、14籃板，在沒有戴維斯(Anthony Davis)下，湖人隊做到追平隊史第二大半場落後差距，最後贏得勝利的比賽。

拓荒者里拉德(Damian Lillard)攻下24分10助攻，但對上半場大好局面卻輸球也感到挫折，「我們就是沒能做好人贏下勝利。」即然湖人不想擺爛，對於拓荒者是否會藉由交易來做出改變，他則說了，「我確實想贏球，我不認贏球有什麼秘密，但我們必須做出一切努力才能贏。」也就是他確實想要球隊透過交易做出改變，不要繼續擺爛下去。

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