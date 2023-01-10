NBA／約柯奇大三元領銜 穆雷飆34分阻斷湖人5連勝

約柯奇(左)生涯累積87次大三元。 (美聯社)

先前「背靠背」出賽的詹姆斯（LeBron James）在今天作客丹佛的比賽中，因左腳踝酸痛進行負荷管理，選擇休兵缺席。

少了詹姆斯的壓陣，湖人 幾乎大半場比賽都遭到金塊的壓制，雙方之間有著兩位數的分差，差距一度來到20分之多。最終金塊就在約柯奇（Nikola Jokic）大三元的帶領下，以122比109輕鬆過關。

金塊在最近16場比賽中取得13勝，戰績和7連勝的灰熊同為27勝13敗，西區龍頭之爭白熱化；湖人則是中止近期的5連勝。

穆雷全場29投13中包括5記三分球狂砍賽季新高34分，外加7籃板4助攻2抄截；凱威爾波普16分，布朗15分7籃板，波特 12分7籃板，葛登9分10籃板4阻攻。

在隊友有效發揮之下，約柯奇也樂於以自身牽制力執行組織助攻，5投全中拿下14分16助攻11籃板，完成本季第11次大三元，生涯累積87次。

湖人陣中以衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的25分為高，還有7籃板7助攻進帳；布萊恩（Thomas Bryant）延續近期的優異表現，繳出17分10籃板雙十，納恩（Kendrick Nunn）15分，施羅德（Dennis Schroder）14分。