我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印尼規模5.6地震 至少46死700傷

進行中／英格蘭vs伊朗 5:1 英格蘭攻勢連連

NBA／柯瑞飆進高難度外線 再現招牌「睡覺」手勢

記者曾思儒／綜合報導
柯瑞在比賽進入讀秒階段時命中超高難度三分，進球後作出招牌「晚安」手勢。（美聯社）
柯瑞在比賽進入讀秒階段時命中超高難度三分，進球後作出招牌「晚安」手勢。（美聯社）

經過開季客場8連敗低潮，勇士隊20日終於靠「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）和柯瑞（Stephen Curry）合轟74分，以127：120擊敗火箭隊，本季客場首勝入袋，柯瑞讀秒階段更重現上季季後賽的「睡覺」招牌手勢，象徵讓火箭回家休息。

柯瑞開賽打得有些掙扎，但第四節再展現招牌神射，最後3分半鐘和湯普森連飆外線奠定勇士領先，最終三分球14投7中攻下33分的柯瑞說：「開季客場0勝8敗，這對我們並不好，我們必須把握這場球，卸下重擔，在大通銀行中心外的球場也能感覺很好，這很重要。」

20日還傳出本季新高15助攻的柯瑞，最後34秒飆進單場第7顆三分球，且是後撤步後幾乎失去重心下的大號外線出手，空心破網後他再度將雙手疊放在臉頰旁，以招牌的「睡覺」手勢慶祝瘋狂的進球。

「我自己都覺得驚訝。」談到最後進球，柯瑞坦言超乎預期，「我和格林（Draymond Green）都雙手高舉過頭，像是贏下了什麼，慢熱後有這樣表現讓我們都樂在其中。」

柯瑞 勇士 季後賽

上一則

NBA／五月天阿信現身籃網主場 賽前還合影西蒙斯

下一則

進行中／英格蘭vs伊朗 5:1 英格蘭攻勢連連

延伸閱讀

NBA／勇士隊湯普森大復活轟41分 最感謝的人是柯瑞

NBA／勇士隊湯普森大復活轟41分 最感謝的人是柯瑞
美國氣候特使柯瑞確診隔離 COP27談判優勢大減

美國氣候特使柯瑞確診隔離 COP27談判優勢大減
NBA／柯瑞50分 救不了勇士客場8連敗

NBA／柯瑞50分 救不了勇士客場8連敗
NBA／柯瑞狂轟50分白忙 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

NBA／柯瑞狂轟50分白忙 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

熱門新聞

BTS柾國(中)在世界盃開幕典禮表演。(美聯社)

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

2022-11-20 10:19
美國雖非足球強國，但球迷或賭迷不分國界。圖為大西洋城的賭場，估計美國人下注的賭金已超過18億元。（美聯社）

24%賭美國奪冠 美博彩公會：下注世界盃 賭金估破18億

2022-11-19 11:35
C羅（右）與女友喬治娜都擁有超高人氣。（歐新社）

世足賽／火辣大嫂團 盤點6大球星超美另一半

2022-11-15 08:18
瓦倫西亞(右)首場進兩球，助厄瓜多擊敗地主隊卡達。(美聯社)

世界盃東道主揭幕戰首敗 卡達0：2輸厄瓜多

2022-11-20 13:01
中國企業在世界盃的贊助額再創新高。萬達、蒙牛、海信、vivo四家企業為本屆世界盃贊助13.95億美元，超過美國企業的11億美元。（美聯社）

中企首度成世界盃最大金主 超越美國

2022-11-20 11:04
四年一度的世足賽明天將在卡達的多哈開幕，這也是中東國家首度舉辦世界盃。（美聯社）

32隊64場8場館… 世足賽明開踢 全球聚焦卡達

2022-11-19 14:55

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
應聘奶茶店服務生 洛縣華女險遭殺豬盤 老闆作法露餡

應聘奶茶店服務生 洛縣華女險遭殺豬盤 老闆作法露餡
愛女超辣比基尼曝光 洪曉蕾羨慕嫉妒恨：我親生的

愛女超辣比基尼曝光 洪曉蕾羨慕嫉妒恨：我親生的