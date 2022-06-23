NBA／勇士面臨自由球員續約難題 總管：希望簽回所有人

勇士奪冠後面臨自由球員續約的難題，陣中有多達7名球員將恢復自由身。 美聯社

勇士 今年賽季重返冠軍巔峰，不過瞄準來年衛冕大業，眼前卻是面臨自由球員續約的難題，陣中有7名球員將恢復自由身，而奪冠主力維金斯（Andrew Wiggins）和波爾（Jordan Poole）則是要提前商討續約協議。考量到目前團資已經超出門檻2460萬美元，勇士豪華稅勢必要創下天價。

這7名完全自由球員分別是魯尼（Kevon Looney）、波特 （Otto Porter Jr.）、小裴頓（Gary Payton II）、伊古達拉（Andre Iguodala）、畢耶利察（Nemanja Bjelica）、李（Damion Lee）、托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）。

「我們的目標是希望簽回所有人，嘗試去爭取衛冕總冠軍。這些球員在各個方面都有優異表現，能夠滿足球 隊的不同需求。很多自由球員在NBA總冠軍賽上都有出色發揮，這對我們來說很重要。」勇士總管邁爾斯（Bob Myers）說。

相較於這些自由球員的價碼和談判，勇士今夏最大抉擇莫過於維金斯和波爾的續約條件。「我們還不知道維金斯想要什麼，他的經紀人想要什麼，但我知道我們想要留下他。我們會竭盡全力留下這兩位球員，他們對我們太重要了。」邁爾斯說。

在今年選秀會上，勇士還握有一個首輪28順位選秀權，會留下還是拿去交易，眼下仍未定案。邁爾斯透露：「我覺得錢的因素不會影響我們交易或是留下這個選秀權。」

「你知道得，我們總薪資全聯盟最高，領先第2名球隊有一大段距離。拉卡柏（Joe Lacob）一直渴望贏球，這完全取決於我們是否認為能從自由球員簽約中得到價值。」