NBA／勇士板凳末節追分功虧一簣 獨行俠主場扳回一勝

獨行俠在沒有退路的第四戰，前三節就以超過5成命中率轟進19記三分球，三節打完就領先29分之多。（路透）

西區冠軍賽三連敗的獨行俠顯然不願在自家看著對手橫掃晉級揚長而去，在沒有退路的第四戰，團隊爆發驚人三分能量，前三節就以超過5成命中率轟進19記三分球，三節打完就領先29分之多。

眼看大幅落後，勇士 第四節前段索性讓主力全部休兵，沒想到波爾（Jordan Poole）和庫明加（Jonathan Kuminga）領銜板凳陣容一口氣轟出32：11的巨大攻勢，勇士竟追到僅有8分之差。雖然柯瑞 （Stephen Curry）等主力最後回到場上，只是時間所剩有限，最終仍無緣逆轉戰局，獨行俠以119：109擊敗勇士，系列賽形成1勝3敗。

唐西奇（Luka Doncic）直到第四節最後還上場穩定軍心，全場26投10中，攻下30分14籃板9助攻2抄截2阻攻；芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）13投9中得到23分6籃板，布拉克（Reggie Bullock）18分，兩人一共砍進10記三分球，是獨行俠能夠搶回一勝的關鍵。

布朗森（Jalen Brunson）得到15分5籃板5助攻，丁威迪（Spencer Dinwiddie）10分8助攻3籃板，克萊柏（Maxi Kleber）13分8籃板。

柯瑞此役16投7中，拿到20分8助攻5籃板，維金斯（Andrew Wiggins）13分5籃板，格林（Draymond Green）10分6籃板6助攻2阻攻，湯普森（Klay Thompson）也僅有12分進帳。

波爾第四節率領替補陣容瘋狂追分，他拿下14分4助攻，新秀庫明加則有亮眼表現，獲得17分8籃板，另一位新秀穆迪（Moses Moody）也有10分進帳。

勇士下一戰將回到主場，尋求重返總冠軍賽 舞台。