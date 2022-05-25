我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

德州小學槍擊案致21死 拜登籲終結槍枝暴力的大屠殺

NBA／勇士板凳末節追分功虧一簣 獨行俠主場扳回一勝

記者蔡佳霖／綜合報導
獨行俠在沒有退路的第四戰，前三節就以超過5成命中率轟進19記三分球，三節打完就領先29分之多。（路透）
獨行俠在沒有退路的第四戰，前三節就以超過5成命中率轟進19記三分球，三節打完就領先29分之多。（路透）

西區冠軍賽三連敗的獨行俠顯然不願在自家看著對手橫掃晉級揚長而去，在沒有退路的第四戰，團隊爆發驚人三分能量，前三節就以超過5成命中率轟進19記三分球，三節打完就領先29分之多。

眼看大幅落後，勇士第四節前段索性讓主力全部休兵，沒想到波爾（Jordan Poole）和庫明加（Jonathan Kuminga）領銜板凳陣容一口氣轟出32：11的巨大攻勢，勇士竟追到僅有8分之差。雖然柯瑞（Stephen Curry）等主力最後回到場上，只是時間所剩有限，最終仍無緣逆轉戰局，獨行俠以119：109擊敗勇士，系列賽形成1勝3敗。

唐西奇（Luka Doncic）直到第四節最後還上場穩定軍心，全場26投10中，攻下30分14籃板9助攻2抄截2阻攻；芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）13投9中得到23分6籃板，布拉克（Reggie Bullock）18分，兩人一共砍進10記三分球，是獨行俠能夠搶回一勝的關鍵。

布朗森（Jalen Brunson）得到15分5籃板5助攻，丁威迪（Spencer Dinwiddie）10分8助攻3籃板，克萊柏（Maxi Kleber）13分8籃板。

柯瑞此役16投7中，拿到20分8助攻5籃板，維金斯（Andrew Wiggins）13分5籃板，格林（Draymond Green）10分6籃板6助攻2阻攻，湯普森（Klay Thompson）也僅有12分進帳。

波爾第四節率領替補陣容瘋狂追分，他拿下14分4助攻，新秀庫明加則有亮眼表現，獲得17分8籃板，另一位新秀穆迪（Moses Moody）也有10分進帳。

勇士下一戰將回到主場，尋求重返總冠軍賽舞台。

勇士 柯瑞 總冠軍賽

上一則

NBA／年度最佳陣容公布 第一隊不超過27歲 創67年紀錄

延伸閱讀

NBA／慶祝動作誇張卻不惹人厭 教頭稱柯瑞謙虛受認可

NBA／慶祝動作誇張卻不惹人厭 教頭稱柯瑞謙虛受認可
NBA／維金斯驚天灌籃 唐西奇也服氣

NBA／維金斯驚天灌籃 唐西奇也服氣
NBA／柯瑞、維金斯合砍58分 勇士3連勝聽牌

NBA／柯瑞、維金斯合砍58分 勇士3連勝聽牌
柯瑞砍31分 勇士險勝獨行俠奪西區冠軍賽點

柯瑞砍31分 勇士險勝獨行俠奪西區冠軍賽點

熱門新聞

東區冠軍系列賽第四戰，綠衫軍一路領先痛宰熱火，奪下第2勝扳平戰局。（路透）

1張圖／NBA東冠 綠衫軍痛宰熱火 系列賽扳平戰局

2022-05-24 08:03
奧運游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）談退休後日子。(路透)

從水中游回陸地 「飛魚」菲爾普斯退休生活忙什麼

2022-05-20 03:13
勇士多點開花，柯瑞攻下全隊最高32分，率隊打出精彩逆轉勝。美聯社

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

2022-05-20 23:55
獨行俠在西區冠軍賽第2戰違反板凳席行為規定，被聯盟罰款10萬美元。（美聯社）

NBA／獨行俠板凳席3度違反規定 罰款10萬美元

2022-05-23 08:46
厄文（右）坦承後悔離開詹皇。圖為兩人在騎士隊時期。（Getty Images）

NBA／厄文終於說出口了 坦承後悔當年離開詹姆斯

2022-05-18 08:03
唐西奇生涯第5度在季後賽豪取40分以上，但球隊卻是以輸球收場。（路透）

NBA／季後賽5度飆40分卻輸球 唐西奇難逃悲情英雄命

2022-05-21 07:43

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了
倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首