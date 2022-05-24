我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學槍擊案致21死 拜登籲終結槍枝暴力的大屠殺

喬州州長選舉決裂 川普：不擔心潘斯選總統

NBA／年度最佳陣容公布 第一隊不超過27歲 創67年紀錄

記者蔡佳霖／綜合報導
NBA官方公布年度最佳陣容，安戴托昆波（左起）、布克、唐西奇、約柯奇和泰托姆入選。（取材自推特）
NBA官方公布年度最佳陣容，安戴托昆波（左起）、布克、唐西奇、約柯奇和泰托姆入選。（取材自推特）

NBA官方公布年度最佳陣容，其中安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獲得全部第1名的選票，連續4年以滿分之姿入選年度最佳第一隊。

值得一提的是，年度第一隊的成員年齡都在27歲或27歲以下，是1954-55年以來首度出現這種情況，也可嗅出聯盟的球星世代交替趨勢。

除了安戴托昆波的領銜外，年度最佳第一隊的成員還包括連霸MVP的約柯奇（Nikola Jokic）、布克（Devin Booker），以及目前還在分區冠軍賽征戰的唐西奇（Luka Doncic）和泰托姆（Jayson Tatum）。

約柯奇是4年內第3度進入第一隊，唐西奇連3年入選第一隊，泰托姆曾在2019-20年進入年度第三隊，這是他首次獲得年度第一隊的肯定，而布克生涯首次進入年度最佳陣容就是第一隊成員。

年度最佳第二隊的前場陣容分別是中鋒安比德（Joel Embiid）、前鋒杜蘭特（Kevin Durant）和前鋒德羅展（DeMar DeRozan）；安比德繼錯失年度MVP後，又和生涯首次年度第一隊的榮耀擦肩而過。

這是杜蘭特等待兩年後重新回到年度最佳陣容，他生涯累積6次年度第一隊和4次年度第二隊；而德羅展則是自2017-18年後再度擠進年度最佳陣容。

年度最佳第二隊的後場分別是柯瑞（Stephen Curry）和莫蘭特（Ja Morant）。這是柯瑞生涯第8次進入年度最佳陣容，莫蘭特則是第1次嚐到這個滋味。

年度最佳第三隊的前場球員則有中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns），以及詹姆斯（LeBron James）、席亞康（Pascal Siakam）；後場為老少配的保羅（Chris Paul）和楊恩（Trae Young）。

詹姆斯自2004-05年以來已經連續18個賽季入選年度最佳陣容，其中13次年度第一隊、3次年度第二隊、2次年度第三隊。保羅也是第11次進入年度最佳陣容，其中4次年度第一隊、5次年度第二隊、2次年度第三隊。

唐斯是繼2017-18年後再度進入年度第三隊；席亞康是第2度進入年度陣容，他在2019-20年曾入選年度最佳第二隊。而楊恩則是生涯首度進入年度最佳陣容。

柯瑞

上一則

跑馬燈驚見「曼聯是垃圾」 BBC為大出包公開道歉

延伸閱讀

NBA／熱火進攻嚴重當機 泰托姆復活助綠衫軍扳平系列賽

NBA／熱火進攻嚴重當機 泰托姆復活助綠衫軍扳平系列賽
NBA／維金斯驚天灌籃 唐西奇也服氣

NBA／維金斯驚天灌籃 唐西奇也服氣
NBA／季後賽5度飆40分卻輸球 唐西奇難逃悲情英雄命

NBA／季後賽5度飆40分卻輸球 唐西奇難逃悲情英雄命
NBA／維金斯展選秀狀元身手 守死唐西奇 勇士西冠首戰擊潰獨行俠

NBA／維金斯展選秀狀元身手 守死唐西奇 勇士西冠首戰擊潰獨行俠

熱門新聞

東區冠軍系列賽第四戰，綠衫軍一路領先痛宰熱火，奪下第2勝扳平戰局。（路透）

1張圖／NBA東冠 綠衫軍痛宰熱火 系列賽扳平戰局

2022-05-24 08:03
奧運游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）談退休後日子。(路透)

從水中游回陸地 「飛魚」菲爾普斯退休生活忙什麼

2022-05-20 03:13
勇士多點開花，柯瑞攻下全隊最高32分，率隊打出精彩逆轉勝。美聯社

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

2022-05-20 23:55
獨行俠在西區冠軍賽第2戰違反板凳席行為規定，被聯盟罰款10萬美元。（美聯社）

NBA／獨行俠板凳席3度違反規定 罰款10萬美元

2022-05-23 08:46
厄文（右）坦承後悔離開詹皇。圖為兩人在騎士隊時期。（Getty Images）

NBA／厄文終於說出口了 坦承後悔當年離開詹姆斯

2022-05-18 08:03
唐西奇生涯第5度在季後賽豪取40分以上，但球隊卻是以輸球收場。（路透）

NBA／季後賽5度飆40分卻輸球 唐西奇難逃悲情英雄命

2022-05-21 07:43

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了
倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首