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NBA／東區冠軍賽G2 史馬特歸隊助綠衫軍扳平熱火

記者陳元廷／綜合外電報導
Getty Images
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史馬特（Marcus Smart）19日如期傷癒歸隊，且霍福特（Al Horford）意外迅速解隔離也趕上G2，全陣出擊的塞爾蒂克一掃前場陰霾，兇猛進攻火力打穿熱火防線，全場最高領先一度達34分之多，以127：102將系列扳為1平。

泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）「雙J連線」上半場就合攻35分，綠衫軍一舉轟下70分，很快擺脫首節前段暖機時落後且徹底甩開熱火。造成雙方懸殊分差分水嶺在於三分手感，塞爾蒂克19投12中，熱火同樣19投僅6中。

而熱火G1靠第3節猛攻奠定勝利，此役第3節雖也曾縮小差距至17分，但史馬特及時火力供輸又壓下對手。且他在末節狀態仍火燙，綠衫軍續演一面倒屠殺秀。史馬特此役也拿下今年季後賽新高24分，他另有12助攻與9籃板全能演出。

布朗與史馬特同獲24分，在隊上僅次於挹注27分的泰托姆，威廉斯（Grant Williams）也添19分，此外塞爾蒂克單場20記三分也追平G7淘汰公鹿時今年季後賽紀錄；熱火部份，巴特勒（Jimmy Butler）獲29分為佳，羅瑞（Kyle Lowry）續缺陣，G3將移師波士頓再戰。

季後賽 威廉 G7

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