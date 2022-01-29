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NBA／入選明星賽 維金斯以為做夢 柯瑞嘆沒人注意到我

體育新聞組／綜合報導
勇士隊維金斯（右）首度入選明星賽，就成為先發球員。（歐新社）
勇士隊維金斯（右）首度入選明星賽，就成為先發球員。（歐新社）

戰績排名第2名的勇士隊，在聯盟公布的明星賽先發名單中包括柯瑞(Stephen Curry)與維金斯（Andrew Wiggins）都入選，而兩人也在27日與灰狼隊之戰，與打出本季代表作的湯普森（Klay Thompson）聯手攻下71分，幫助勇士以124：115收下4連勝。

NBA在公布今年明星賽先發名單，其中西區由詹姆斯(Lebron James)領銜柯瑞、維金斯、莫蘭特（Ja Morant）與約柯奇（Nikola Jokic），東區則為杜蘭特（Kevin Durant）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、安比徳（Joel Embiid）、德羅展（DeMar DeRozan）與楊恩（Trae Young），其中詹姆斯生涯第18度入選，追平已逝球星布萊恩（Kobe Bryant），位居史上第2多，維金斯與莫蘭特則是先發陣容中唯二首度入選明星賽的球員。

對於首度入選全明星賽就成為先發球員，維金斯在領軍擊敗前東家灰狼後表示，「這消息對我太過震撼，我當時正準備在賽前小睡一下，然後有人叫醒我跟我說我入選先發，有那麼一秒我以為自己在做夢。」

維金斯本季繳出平均18.1分、4.2籃板的數據，儘管表現平穩一度被戲稱為「公務員」，但湯普森則認為，維金斯獲選可說是實至名歸，「這很酷，他絕對配得上明星賽，未來他將會多次入選，這只是個開始。」

而勇士柯瑞在27日攻下29分後也談到球隊近來狀況止跌回升，與湯普森的表現有很大關係，「跟湯普森一起打球變得很容易，他是一名出色的得分手，能夠吸引對手很多的關注。」當天湯普森投進5顆三分球、拿下23分都創下復出以來新高的

對於將首次與維金斯一起參加明星賽，柯瑞也笑稱維金斯在隊友間獲得比自己更多祝福，「我們在球隊群組裡面為他（維金斯）瘋狂慶祝，但大概過了30分鐘後，格林（Draymond Green）才發現居然沒有人祝賀的我也入選。」

不過對於西區太陽保羅（Chris Paul）和東區籃網「大鬍子」哈登(James Harden)沒能入選先發名單，球迷感到失望。

已經36歲的保羅，去年生涯首度闖進總決賽，今年狀況依舊維持高檔，不但開季至今47場全勤，也都全部先發出賽，率領太陽打出38勝9敗全聯盟第1的戰績。

至於哈登，今年雖然數據全面下滑，但平均23分、10.1次助攻，還是籃網戰績不墜的重要功臣。

柯瑞 勇士 NBA

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