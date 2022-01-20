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NBA／德羅展出征40場達千分退騎士 隊史次快 只輸喬丹

記者蔡佳霖／綜合報導
德羅展（中）24投14中拿下30分7助攻2阻攻，加盟公牛後只花40場就達成單季1000分，效率只輸給喬丹。（路透）
德羅展（中）24投14中拿下30分7助攻2阻攻，加盟公牛後只花40場就達成單季1000分，效率只輸給喬丹。（路透）

面對球隊四連敗的泥淖，加上拉文（Zach LaVine）因傷缺陣，德羅展（DeMar DeRozan）和佛西維奇（Nikola Vucevic）聯手出擊，兩人合力拿下54分，包括第四節最後時刻的關鍵得分，帶領公牛在主場以117：104擊退難纏的騎士。

公牛在結束4連敗的同時，也斬斷了騎士近期5連勝氣勢，在東區仍以些微勝率之差領先熱火，暫居龍頭之位。

德羅展首節就拿到本季第1000分，加盟公牛後只用40場比賽就達標，排名隊史史第2快，僅次於喬丹（Michael Jordan）新秀年創下的38場紀錄。

這場比賽德羅展24投14中拿下30分7助攻2阻攻，佛西維奇貢獻24分12籃板，本季第5次至少繳出20分10籃板表現。公牛前三節打完取得9分領先優勢，不過第四節騎士展開反擊，一度追到1分差，德羅展、佛西維奇和多森姆（Ayo Dosunmu）回敬一波11：0攻勢，從而穩定軍心。

擔任先發後表現優異的多森姆，第四節獨拿9分，全場8投7中包括3記三分球，進帳18分8助攻3籃板2抄截；懷特（Coby White）補上16分4籃板3助攻4抄截。卡盧索（Alex Caruso）在連續缺席13場比賽中總算回歸，替補上場23分鐘，拿到9分3籃板2助攻。

生涯第2度面對前東家公牛的馬卡南（Lauri Markkanen），飆出全隊最高28分；葛蘭德（Darius Garland）20分12助攻5籃板，莫布里（Evan Mobley）18分5籃板2阻攻，勒夫（Kevin Love）13分8籃板4助攻，艾倫（Jarrett Allen）6分10籃板。

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