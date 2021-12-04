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NBA／保羅待3隊 都拿過17連勝 史上第1人

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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上季帶領太陽打進睽違多年的季後赛，甚至直闖總冠軍賽的保羅（Chris Paul），今年開季又率領球隊一舉創下18連勝隊史紀錄，這也讓他寫下一項難能可貴的紀錄。

根據《ESPN》的報導，保羅成為聯盟史上第一位在3支不同球隊均拿到至少17連勝的球員，先前他在快艇和火箭都曾拿下17連勝。

而太陽目前在開季前22場比賽中拿到19勝，也追平隊史前22場最佳開季成績。太陽在2004-05年也是開季19勝3敗，當時他們在前27場比賽拿到24勝，整季獲得62勝20敗。

挾此帶隊表現，柏金斯（Kendrick Perkins）日前在節目中就直指保羅讓他想起了奈許（Steve Nash）奪MVP的賽季，認為保羅理應進入到年度MVP的討論。

「這不是對艾頓（Deandre Ayton）、布克（Devin Booker）還有其他球員不敬，但我們進一步去想，為什麼保羅不在MVP的討論氛圍中？柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都是熱門人選，但保羅必須進入前5名。」

柯瑞 快艇 總冠軍賽

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