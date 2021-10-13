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NBA／湖人三巨頭首度合體 還是不敵勇士吞5連敗

記者蔡佳霖／綜合報導
湖人三巨頭熱身賽首度合體還是不敵勇士，熱身賽吞下5連敗。(美聯社)
湖人三巨頭熱身賽首度合體還是不敵勇士，熱身賽吞下5連敗。(美聯社)

湖人三巨頭熱身賽首度合體，3人都打了前三節的比賽，聯手拿下47分，不過湖人替補群在第四節僅有3人有分數進帳，不敵勇士均衡發揮，最終仍以99比111吞下5連敗。

詹姆斯（LeBron James）16投7中拿下17分6籃板4助攻3抄截，戴維斯（Anthony Davis）12投7中，得到20分6籃板2助攻2抄截2阻攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）9投3中，拿到10分10籃板6助攻；詹姆斯和衛斯特布魯克總計出現11次失誤。安東尼（Carmelo Anthony）出任先發，進帳13分5籃板。

相較於湖人三巨頭合體，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）並未出賽，格林（Draymond Green）同樣也缺席。波爾（Jordan Poole）延續表現，14投7中拿下18分5籃板4助攻，波特（Otto Porter Jr.）和李（Damion Lee）各拿到16分，維金斯（Andrew Wiggins）12分9籃板。

勇士和湖人一路周旋到第四節最後時刻，布萊德利（Avery Bradley）拿到關鍵的5分，搭配穆爾德（Mychal Mulder）的兩記三分球，勇士拉出一波15比4的攻勢，直接甩開對手。

勇士 湖人 柯瑞

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