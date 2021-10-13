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NBA／不打疫苗 籃網決定「冷藏」厄文

體育新聞組╱綜合報導
厄文拒絕打疫苗，將不會跟隨球隊一起比賽。（美聯社）
厄文拒絕打疫苗，將不會跟隨球隊一起比賽。（美聯社）

布魯克林籃網隊12日宣布，超級巨星後衛厄文（Kyrie Irving）因未接種疫苗，將不會跟隨球隊一起比賽或者訓練。

總管馬克斯（Sean Marks）發表聲明說：「考慮到局勢不斷變化，經過深思熟慮，我們決定在厄文符合上場打球條件前，不會與球隊一起比賽或訓練。」

籃網隊原本預期厄文本季可能只能打半數比賽，因為球隊主場位在紐約市布魯克林區的巴克萊中心，而紐約市衛生法規要求至少注射一劑新冠疫苗才能進入室內場館。之後雖紐約市府確認籃網訓練館屬於私人場所，厄文可以進入訓練館和球隊一起訓練，但仍舊無法參加主場比賽。

馬克斯表示，球隊無意將厄文安排為兼職球員，並補充說，這無助於努力「建立團隊化學反應」。他堅稱球隊對厄文不接種疫苗的決定沒有任何怨言。

他說，「厄文做出了個人選擇，我們對此予以尊重。」「他目前的選擇限制他成為全職成員的能力，我們不會允許團隊中任何成員只做兼職。將繼續努力促進團隊化學反應，並忠於長期以來的團結和犧牲價值觀。」

籃網隊是總冠軍的熱門球隊，擁有厄文、杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden）等知名球星。

馬克斯說，「我們本賽季的冠軍目標沒有改變，為了實現這個目標，每個成員都必須朝著同一方向努力。」「我們對本賽季即將開打感到興奮，並期待成功的團隊合作足以讓布魯克林感到自豪。」

厄文 紐約市 疫苗

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