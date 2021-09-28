NBA／鵜鶘威廉森腳骨折 拚開季復出

威廉森休賽期又受傷。（路透）

NBA紐奧良鵜鶘隊籃球事務總裁葛里芬（David Griffin）在媒體日表示，該球星威廉 森（Zion Williamson）在8月初夏季聯賽之前的休賽期訓練中右腳骨折。

威廉森之後進行了手術。葛里芬、鵜鶘總教練藍登（Trajan Langdon）等人會見了威廉森和他的家人，為他的回歸制訂了時間表。

葛里芬接受媒體採訪時說，「希望他能在例行賽前及時回到球場。」「這是我們的希望和觀點，對此非常樂觀。」

威廉森雖未穿上護足靴，但他證實希望在鵜鶘隊10月19日對陣費城 76人隊的例行賽開幕戰時能穿上球衣上場出賽。

這位選秀狀元上賽季出場61次，場均上陣33.2分鐘，得到27分、7.2個籃板和3.7次助攻，並首次入選全明星賽。

自杜克大學的大一賽季之後，健康一直是威廉森的主要擔憂，他曾因右膝扭傷缺席近一個月。在2019年10月鵜鶘訓練營期間撕裂了他的右側半月板，並在菜鳥賽季只打了24場比賽。左手食指骨折讓威廉森在上賽季的最後6場比賽無法上場，讓紐奧良隊以2場之差未能晉級季後賽 。

葛里芬表示，過去兩周鵜鶘隊在納許維爾舉辦非正式訓練時，威廉森沒有出席，他也不太可能參加季前賽。