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NBA／太陽隊史3闖總冠軍賽 88歲的「他」見證歷史

記者陳元廷／綜合報導
麥考伊強調，太陽成立於1968年，而直至1976年才終贏得鳳凰城人的心。（取材自NBA官網／Getty Images）
麥考伊強調，太陽成立於1968年，而直至1976年才終贏得鳳凰城人的心。（取材自NBA官網／Getty Images）

太陽以130：103大勝快艇，4勝2負淘汰對手順利晉級下一輪，這也是隊史第三度挺進總冠軍賽，前一次是1993年，再前一次則是1976年，而從開頭至今一直有位幕後人士默默見證這一切興衰，那就是88歲的資深播報員麥考伊（Al McCoy）。

麥考伊是在1972年就加入太陽，任職到現在將近50年時間，可說是球隊歷史活字典，他回憶1976年的太陽是在休賽季大改造，交易來韋斯特法（Paul Westphal）且選秀會挑中亞當斯（Alvan Adams），從上一季打不進季後賽，到該季一路殺進總決賽。

太陽自1993年後再次重返總冠軍賽，也是隊史第三次。（美聯社）
太陽自1993年後再次重返總冠軍賽，也是隊史第三次。（美聯社）

麥考伊也強調，太陽成立於1968年，而直至1976年才終贏得鳳凰城人的心。至於1993年的太陽同樣令他印象深刻，麥考伊說巴克利（Charles Barkley）領軍的這支隊伍是他心目中隊史最強陣容，且在很多當年球員都自認實力更勝最終冠軍公牛。

考慮退休的麥考伊對今年太陽則提到：「球隊一路過關斬將實在把很多回憶帶回來，你知道有時候很容易忘記太陽那些年季後賽豐功偉業，還有那兩年一路殺進總冠軍賽，如今有機會再緬懷過去是很美好感受，當然同樣窩心是看到太陽又重返強隊行列。」

季後賽 總冠軍賽 快艇

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