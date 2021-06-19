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NBA／雷納德膝傷不樂觀 媒體曝季後賽恐難回歸

體育新聞組╱綜合報導
雷納德膝傷，快艇要面對他後續比賽無法上場的巨大考驗。(Getty Images)
雷納德膝傷，快艇要面對他後續比賽無法上場的巨大考驗。(Getty Images)

在雷納德（Kawhi Leonard）膝傷缺陣的情況下，喬治（Paul George）挺身而出，飆出37分16籃板5助攻的全能數據，成為快艇隊史上首位在季後賽攻下至少35分15籃板5助攻的球員，帶領快艇取得3比2聽牌優勢。

不過即便如此，快艇恐怕還是要面對雷納德後續比賽無法上場的巨大考驗。根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，雷納德已經不可能出征第6戰，即便有第7戰，他依然是無法上場。

「他在第6戰沒有可能會回歸，如果有搶7的話，他還是不會出賽。甚至就算快艇殺進了分區冠軍賽，對於雷納德回歸一事也沒有太樂觀期待。」

沃納羅斯基說：「在接下來的24到48小時內，他們對於得知更多有關膝傷的嚴重情況。他們仍期盼雷納德沒有遭遇更嚴重的傷勢，進而可能影響到他下個賽季。他們還在等待答案。」

雷納德季後賽11場出賽至少都拿到20分，其中5場破30分，2場超過40分；第二輪系列賽，雷納德場均得到27.3分7.5籃板4助攻1.8抄截，投籃命中率50.1%。

針對如何因應雷納德所留下的攻守兩端巨大缺口，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示：「球隊喜歡各種不同陣容的搭配，我們不害怕嘗試一些新東西。我非常為我們球員感到自豪，一整個賽季都是如此，當處境不利時，我們總會團結在一起。」

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