NBA／年度MVP遭橫掃 約柯奇史上第5人

約柯奇（右）成為史上第5位在季後賽遭橫掃出局的當年度MVP得主。（美聯社）

金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）在無路可退的第四戰因對佩恩（Cameron Payne）抄球動作過大被吹判2級惡意犯規，提前於第三節中就被驅逐出場。金塊最終以118：125敗給太陽，遭到橫掃出局。

約柯奇先前才高票獲選年度MVP，成為金塊隊史首位以及史上選秀順位最低的年度MVP，但隨著他被驅逐出場，約柯奇也成為2016年的柯瑞 （Stephen Curry）之後，首位在季後賽 被趕出場的當季MVP得主。

同時，隨著金塊淘汰出局，約柯奇也寫下另一項難堪的紀錄，成為史上第5位在季後賽遭橫掃出局的當年度MVP得主，也是1989年以來的首位。

先前4人分別是1989年的魔術強森（Magic Johnson）、1979年的摩西馬龍（Moses Malone）、1977年的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、1969年的安索（Wes Unseld）。

魔術強森是在總冠軍賽中不慎受傷，湖人 在群龍無首的情況下，遭活塞剃光頭；摩西馬龍當年效力的火箭在首輪被老鷹橫掃；賈霸所帶領的湖人則是在分區冠軍賽被當年奪冠的拓荒者橫掃出局；至於安索是在準決賽被尼克4戰橫掃。