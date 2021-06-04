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NBA／里拉德改寫紀錄卻無緣爭冠：拓荒者狀態不夠好

記者劉肇育／綜合報導
里拉德(右)。（路透）
里拉德(右)。（路透）

波特蘭拓荒者在4日以115：126不敵丹佛金塊後，季後賽之旅提前在首輪落幕，其中近幾場比賽屢屢改寫聯盟紀錄的球隊一哥里拉德（Damian Lillard）更成為悲情英雄，在球隊遭到淘汰後他也直言，現在的拓荒者狀態確實還不具備爭冠的條件。

里拉德在此役與金塊的系列賽第6戰，雖然仍有28分、13助攻的演出，但拓荒者仍是不敵金塊多點開花的攻勢，以2：4遭到淘汰，而里拉德在這6場比賽中合計投進35顆三分球也改寫聯盟單一系列賽紀錄。

此外，里拉德更成為繼詹姆斯（LeBron James,）、衛斯特（Jerry West）和羅伯森（Oscar Robertson）後，聯盟史上第4位完成單一系列賽合計200分、60助攻的球員，也是唯一一位僅花6戰就達成此紀錄的球員。

不過個人的優異表現無法幫助拓荒者晉級，仍是讓里拉德感到相當灰心，他賽後也直言，「很明顯，我們現在的狀態還不足以爭奪冠軍，在對手最好的3到4名球員中有兩人無法出賽的情況下，我們仍無法挺過第一輪，說明我們的狀態還是不夠好的。」

在賽季落幕後，拓荒者將面臨除了雙槍里拉德和麥凱倫（C.J. McCollum）外，多名主力球員的續約與約滿課題，還有兩年合約的總教練史達茲（Terry Stotts）就直言，在這個休賽季期間肯定每個人都會被球團重新評估，「我們就看看會發生什麼事情吧。」

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