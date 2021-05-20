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NBA／詹姆斯說中了 柯瑞列MVP候選名單

記者陳元廷／綜合外電報導
柯瑞。（Getty Images）
柯瑞。（Getty Images）

NBA附加賽正如火如荼進行中，其中塞爾蒂克與湖人率先闖進季後賽，巫師與溜馬還有勇士跟灰熊則要爭奪分區最後1張晉級門票，而官方20日也宣布，剛剛結束的NBA例行賽季各大獎項入圍名單，預計隨後季後賽期間將公布最終脫穎而出者。

詹姆斯（LeBron James）日前公開稱讚柯瑞這季的表現值得拿下年度MVP，這下預言說中了，柯瑞進入入圍名單。

MVP候選

入圍的有勇士柯瑞（Stephen Curry）、76人的安比德（Joel Embiid）以及金塊的約柯奇（Nikola Jokic）

最佳教練

入圍的有爵士的史奈德（Quin Snyder）、尼克的錫伯杜（Tom Thibodeau） 與太陽的威廉斯（Monty Williams）。

防守球員

入圍的有爵士戈貝爾（Rudy Gobert）、勇士的格林（Draymond Green）與西蒙斯（Ben Simmons）

最佳進步獎

入圍有活塞的葛蘭特（Jerami Grant）、金塊的波特（Michael Porter Jr.）與尼克的藍道（Julius Randle）。

最佳第6人

入圍的有爵士克拉克森（Jordan Clarkson）、隊友英格斯（Joe Ingles）與尼克的羅斯（Derrick Rose）

最佳新人

入圍有黃蜂的小鮑爾（LaMelo Ball）、灰狼的愛德華（Anthony Edwards）與國王的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

入圍 勇士 柯瑞

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