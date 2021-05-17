NBA／哈里斯隱身三巨頭星光下 打出身價撐起籃網半邊天

哈里斯目前是籃網三巨頭之外得分最高的攻擊手。（路透資料照片）

籃網號稱有三巨頭，其實這三人只合體打了7場比賽，迄今總教練奈許（Steve Nash）已經被逼得更換了35套不同的先發陣容，而有意思的是，其中只有3套先發名單看不到哈里斯（Joe Harris）的名字。

由此看來，星度不高的哈里斯是總教練在調度上不動如山的基本盤。原因除了他身體始終保持健康，得分表現也十分穩定之外，主要還是因為他三分射手的定位清楚，角色作用十分明顯。本季籃網共有高達27名球員有出賽紀錄，在人員來來去去之間，健康、穩定又好用的哈里斯就成了難以撼動的中流砥柱。

從數據來看更清楚，哈里斯目前是籃網三巨頭之外得分最高的攻擊手（場均14.1分），更是全隊三分命中率最高（47.5%），命中次數最多（3.1次）的外線射手。只要三巨頭之中有人因傷出缺，哈里斯在隊上就是坐三望二的得分主力。

這一季到目前為止，哈里斯是全隊唯一全勤出賽的球員，68場球之中只有四場打替補，不只先發場次全隊最多，他的總出賽時間更是衝上全隊第一（2108分鐘）。

從另一個角度來看，哈里斯本季可說是展現出了像變色龍一般的適應能力，順利融入場上的各種變化；無論是輔佐不同的大牌球星，還是搭配各種隊友的排列組合，或是轉換不同的鋒衛位置，以及配合總教練在場上的各項戰術指令，哈里斯都能使命必達。

說到這一點，哈里斯的成長過程也算是醜小鴨變天鵝，從當年沒人要的球員，而今變身成千萬年薪的射手。

去年籃網用四年7500萬的代價留下哈里斯的時候，一度被外界視為溢價合約。年初哈登（James Harden）的交易案之中，球隊選擇保住哈里斯，卻沒留下潛力長人艾倫（Jarrett Allen）和主力勒佛特（Caris LeVert），也被專家認為是失策之舉。

結果，哈里斯用數據重新證明自己的價值，這一季的三分命中率又再度領先全聯盟所有射手（47.5%），也因為他在比賽時間及三分線上的穩定輸出，讓總教練奈許在場上能夠有一個佈建的重點。在滿手王牌，卻又常常打不出去的窘境之中，哈里斯的存在確實給了奈許亟需的調度空間及安定感。

到時季後賽 開打，若是籃網打算在先發陣容中擺上星度最高的四星連線，也就是厄文 、哈登、杜蘭特（Kevin Durant）和喬丹 （DeAndre Jordan）的話，哈里斯仍會是總教練的第一選擇。因為本季這套先發名單三戰全勝，這一點，也更說明了哈里斯本季在籃網的特殊份量。究竟哈里斯能為籃網的季後賽之旅帶來多少幫助？很快就會有答案。（取材自UDN聯合新聞網）