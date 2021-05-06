NBA／詹姆斯帶傷拚例行賽？ 湖人兩難

詹姆斯的腳傷會拖到季後賽，對湖人十分不利。（路透）

當詹姆斯（LeBron James）說他的職涯永遠不會恢復到100%狀況時，他其實說的是他36歲之後在NBA 打球的現實。

但是他現在有個更迫切的擔憂：腳踝受傷使他缺席了20場比賽，這是他職涯最長的缺賽。並且在回歸兩場比賽後，他又休息了3場，而且接下來可能會更多。

「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導：「詹姆斯會盡力在例行賽繼續上場打球，但他的腳傷在本球季結束之前不太可能完全痊癒，他恐怕必須帶著身體不適在季後賽 登場。」

詹姆斯曾在2018年NBA總決賽最後3場帶著骨折的手傷上陣，他自稱其傷勢是在輸掉第一場後怒拍白板造成，並自稱很能忍受痛苦。

但是，即使是完全健康，想打贏季後賽都不是那麼簡單。即使詹姆斯可以忍受痛苦，但一拐一拐的他上場打球，戰力將大打折扣。

在這一點上，詹姆斯和湖人 隊必須盡快想辦法讓他健康地面對季後賽。但是，現在多休息幾場可能會有更多問題。如果湖人落入被迫打附加賽，他們必須多打幾場才能爭取季後賽資格，無法多休息幾天。這是個兩難局面。

湖人現階段面臨到西區前6名的保衛戰，目前僅領先第7名的拓荒者1場勝差，稍有不慎可能就會落入附加賽。