NBA╱卡盧索轟進關鍵三分球 湖人客場險勝黃蜂

卡盧索轟進關鍵三分球，隨後他與庫茲瑪把握6次罰球機會，湖人有驚無險地以101比93擊退黃蜂。(Getty Images)

作客夏洛特的湖人 ，前三節打完取得10分領先優勢，然而第四節遭到黃蜂強力反擊，一度追到僅差1分。但在比賽剩下43.3秒時，卡盧索（Alex Caruso）轟進關鍵三分球，隨後他與庫茲瑪（Kyle Kuzma）把握6次罰球機會，有驚無險地以101比93擊退黃蜂。

卡盧索此役6投4中包括3記三分球，拿到13分；庫茲瑪得到全隊最高24分，施羅德（Dennis Schroder）19分6助攻4籃板，佐蒙德（Andre Drummond）4分12籃板3抄截，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）9分。

海瓦德（Gordon Hayward）、洛齊爾（Terry Rozier）、華盛頓（P.J. Washington）、蒙克（Malik Monk）等主力均因傷缺陣，雖然黃蜂先發5人得分均達兩位數，但仍舊無力回天。

葛拉罕（Devonte' Graham）拿到19分6助攻，馬丁（Cody Martin）17分10籃板5助攻，麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）16分8籃板，畢永柏（Bismack Biyombo）10分12籃板，布里吉斯（Miles Bridges）13分7籃板3助攻。

黃蜂吞下2連敗，排名跌到東區第7，而且和第8名的尼克之間已無勝差。