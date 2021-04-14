NBA／無懼人手短缺 籃網客場血洗灰狼

籃網隊沙米特（白衣）在人群中帶球上籃。（路透）

人手短缺、重賽急迫，一路客場，但這些都不會讓布魯克林 籃網隊感到不適。

在12日在明尼蘇達州 的比賽被延期後，籃網13日下午重新對陣灰狼隊，並以127比97的懸殊比數輾壓對手，讓它們在14日客場挑戰76人隊前與其並列第一。

籃網隊最多曾領先達45分，這是本季比賽中最大的領先優勢。目前本季戰績為37勝17負。

在退出傷兵名單後的第3場比賽，杜蘭特（Kevin Durant）15投11中砍下31分，其中包括三分球6投4中、4個籃板和4次助攻。

哈里斯（Joe Harris）得到23分，兩分球12投8中，三分球8投5中，而沙米特（Landry Shamet）12投7中得到19分，三分球9投5中。

籃網上半場結束時以73比52領先，是本季第二大半場分差，也是2017年4月以來最大半場領先。

布魯克林在第一節才打一半，就以一波12比0攻勢以22比8大幅領先。之後布朗（Bruce Brown）抄截上籃灌籃，再將領先優勢擴大到33比17。灰狼隊第一節結束前拿下8分，將籃網領先優勢削減到第二節的33比25。

布魯克林的火力持續到下半場，在哈里斯和沙米特連續命中三分球後，籃網在第三節6分30秒時就達91比60絕對優勢，並以104比74進入第四節。