NCAA／UCLA朱桑 可望創亞裔NBA選秀新高

朱桑有機會成為第一位在樂透區被選中的亞裔球員。（路透）

NCAA大學男籃錦標賽以灰姑娘之姿一路過關斬將的加州大學 洛杉磯分校（UCLA）堪稱是最大驚奇，而陣中主將朱桑（Johnny Juzang）的身價也水漲船高，很可能在NBA 今年選秀創造歷史。

今年就讀大二的朱桑身高6呎6吋主打得分後衛本季從肯塔基大學轉戰家鄉的UCLA大放異彩，他本季場均15.5分4籃板1.6助攻，命中率42.9%。

他是該校繼2008年後首度打進4強的大功臣，他也超越了前輩勒夫（Kevin Love）錦標賽總得分紀錄，目前拿到108分追平華頓（Bill Walton），校史僅次賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的134分。在今年NCAA全國錦標賽，在四強之前的五場比賽，他有三戰得分突破20分，最佳的一戰為八強賽奪28分戰勝密西根。

母親來自越南的朱桑也有望成為首位NBA樂透順位的美籍亞裔 球員，這在美國社會眼下因疫情而進一步深化的歧視亞裔風氣下更顯得有意義，NBA知名美籍亞裔球員包括未經選秀的林書豪、來自第2輪的克拉克森（Jordan Clarkson）等。