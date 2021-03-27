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NBA／哈登撐大局 44分、14籃板 籃網險勝活塞

體育新聞組／綜合報導
哈登哈登拿下44分、14籃板「雙十」成績。（Getty Images）
哈登哈登拿下44分、14籃板「雙十」成績。（Getty Images）

前一場大敗的籃網26日客場應戰2連敗的活塞。此役哈登（James Harden）得到44分、14籃板8助攻，格里芬（Blake Griffin）面對舊主也有17分，他們都創下籃網生涯的個人得分新高，兩人率隊第四節關鍵時刻保住領先，籃網終場以113：111險勝活塞。

首節開打， 籃網跳得球權，哈里斯（Joe Harris）三分打進全場首球，活塞在中段打出6：0反超4分，哈登在末段追平比分，格里芬的上籃幫助球隊奪回領先。籃網在最後兩分鐘連得8分，以34：27領先結束首節。

第二節籃網繼續保持領先優勢，哈里斯的三分幫助籃網領先擴大至9分差，斯圖爾特（Isaiah Stewart）因為肘擊被驅逐離場。活塞在中段陷入三分鐘的得分荒，但籃網未將分差繼續擴大。籃網在末段連得6分將分差擴大至兩位數，以59：50結束上半場。

來源：youtube

下半場易邊再戰，活塞打出8：4攻勢追至5分差，麥葛魯德（Rodney McGruder）在第三節過半命中的三分幫助活塞將分差縮小至3分，格蘭特（Jerami Grant）在末段連拿4分實現反超。哈登在第三節結束前連得5分作為回擊，籃網以82：78領先進入末節。

末節決戰，活塞連得4分追平比分，籃網打出一波10：0掌握兩位數的領先；格林在最後一分鐘命中三分，籃網握有5分領先，雙方開始加罰狀態互相罰球，倒數6.1秒，哈登6犯退場，不過活塞在倒數3.3秒抄到球，有最後一擊的機會，約瑟夫（Cory Joseph）闖入籃下假晃騙到人，但出手前時間已終了，加上也沒放進，活塞最後以2分之差無奈吞下3連敗。

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