籃球／女子組健身器材陽春？NCAA籃球錦標賽挨轟

NCAA女籃錦標賽訓練器材陽春，引起軒然大波。（取材自推特）

「3月瘋」NCAA 籃球錦標賽官方提供給男女球員的健身 器材差很大，引起球員、教練和球迷一陣撻伐；NCAA坦承疏失，並已為女子組賽事增添訓練設施。

NCAA籃球女子組錦標賽於德州聖安東尼奧舉行，日前流出賽會僅提供啞鈴和瑜珈墊等陽春器材，與男子組深蹲架等器材一應俱全的景象差很大，影片流出後在社群媒體 上更有上千萬次觀看。

但來到20日，聖安東尼奧的亨利岡薩雷斯會議中心不僅有九面練習球場，也增添了深蹲架、重訓椅、彈力帶和抗力球等器材，此外還有跑步機、划船機、飛輪車等。路易維爾大學教練華茲（Jeff Walz）說：「終於有了我們需要的，體能教練和球員非常開心。」

鑑於健身器材引起性別不平等風波，NCAA籃球副總日前公開道歉坦承疏失。倡議團體「全國大學球員協會」（The National Collegiate Players' Association）也發聲要求NCAA貫徹教育法修正案第九條（Title IX），確保男女運動員享有相同資源。

男子籃球教練組織「全國籃球教練協會」（The National Association of Basketball Coaches）也公開發布聲明力挺女籃。

NCAA的原計畫為待女子賽事進行至16強，不再需要如此多面練習場後，再增設健身器材；但有器材卻不在64強賽就使用令人費解，官方也未進行詳細說明。