快艇補強後場 看上鵜鶘「球哥」但幾無資本交易

鮑爾表現亮眼，快艇有意爭取。（路透）

距交易大限不到一周，紐奧良鵜鶘隊的詢問度驟增。《紐約 郵報》記者史坦（Marc Stein）19日報導，洛杉磯快艇隊正在研究交易「球哥」鮑爾 （Lonzo Ball）的可能性，以滿足其長期以來對組織後衛的需求。

快艇成為交易大限前第一個表態有意爭取鮑爾的球隊。鮑爾目前正處菜鳥合約最後一年，在本季結束後成為受限自由球員。

本季鮑爾打出職涯最佳表現，成為紐奧良鵜鶘隊的關鍵球員。不過，球隊戰績仍然低迷，在連續敗給波特 蘭拓荒者後，戰績為17勝24敗，距成為爭取季後賽的第10種子位置還有3場勝差。

鮑爾本季平均上陣31.7分鐘，有5.6次助攻和4.2個籃板，三分球命中率38.5%，場均14.2分。除了1月初因膝蓋痠痛缺席了幾場比賽外，他一直是鵜鶘隊的固定先發。

不過，快艇過去兩個賽季有過太多交易，除了換來喬治（George George），還與莫里斯（Marcus Morris）和肯納德（Luke Kennard）等人續約，幾乎完全耗盡可用於交易的資本。史坦分析，想爭取到鮑爾幾乎肯定會是三方交易。