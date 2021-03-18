NBA／技術犯規罰球籃外空心 庫茲瑪胡亂扯：地震影響啦

庫茲瑪技術犯規罰球竟「籃外大空心」遭到網路瘋傳。（美聯社）

當對手吞下技術犯規時，由於己方可以任意選擇罰球者，因此罰球的人絕大多數時間都是挑場上命中率最佳者來操刀。日前湖人 與勇士 之戰，庫茲瑪（Kyle Kuzma）技術犯規罰球竟「籃外大空心」遭到網路瘋傳。

The Warriors bench lost it after Kuz airballed a technical free throw 💀



(via @NBCSWarriors)

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生涯罰球命中率有72.8%的庫茲瑪離譜罰球當下讓勇士球員樂翻天，轉播畫面帶到板凳上好幾位球員都展現不可置信的誇張肢體動作，鏡頭也拍到庫茲瑪也忍不住露出笑容，且詹姆斯（LeBron James）似乎也跟柯瑞 （Stephen Curry）就此交換幾句話。

庫茲瑪賽後開玩笑表示：「舊金山有3.5級地震啦，所以東西震動起來之類的，我不知道啦，但我肯定是被嚇到了，投出去的球才會這麼偏左。」湖人本場比賽以31分之差痛宰勇士，懸殊賽果下此事也添加球迷觀賽另類樂趣。