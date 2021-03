NBA／技術犯規罰球籃外空心 庫茲瑪胡亂扯：地震影響啦

當對手吞下技術犯規時,由於己方可以任意選擇罰球者,因此罰球的人絕大多數時間都是挑場上命中率最佳者來操刀。日前湖人 與勇士 之戰,庫茲瑪(Kyle Kuzma)技術犯規罰球竟「籃外大空心」遭到網路瘋傳。

The Warriors bench lost it after Kuz airballed a technical free throw 💀



