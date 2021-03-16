NBA／柯瑞生日飆分遺憾 「沒能在33歲拿33分」

勇士隊柯瑞（中）突破爵士隊防線上籃。（歐新社）

勇士 隊當家球星柯瑞 昨在比賽中迎接33歲，他穿上3名兒女特製的生日版戰靴轟下32分，加上隊友格林「大三元」助陣，聯手率隊以131：119擊敗西區龍頭爵士隊，終止本季最長4連敗。

柯瑞提到，整天收到許多祝福，能在特別的日子帶給大家一些能量感覺很好，「當然，能拿下勝利並享受48分鐘的比賽也非常棒。」不過他開玩笑說，對自己的生日表現有些不滿意，「因為我錯失一個罰球，沒能在33歲拿33分，標準是很高的。」

話雖如此，昨天比賽柯瑞仍有三分球9投6中的好表現，傳出9助攻的他更只差1助攻就追平前輩羅傑斯，成為隊史助攻榜領先者。賽後柯瑞還一把抱起3歲的兒子坎諾，兩人一起做出拍胸口後手指天空的動作，「萌」翻不少球迷，昨天壽星也分享說，生日贏球還有家人見證，堪稱最開心的事情。

格林昨天一起加入慶祝行列，他繳出11分、12籃板、12助攻的生涯第26次、本季第2次「大三元」，他表示球隊都很清楚該做什麼，這場擊敗龍頭的比賽很可能是賽季的轉捩點。

勇士前一勝已要回溯到上月底，4連敗中還包括26分差距慘敗給快艇隊；昨天終於一吐怨氣，教頭柯爾說：「怎麼從失敗中學習再反彈，這是競技運動很重要的一環。」

柯瑞（右）賽後親吻著兒子，生日當天贏球又有家人見證，讓他很開心。（美聯社）

爵士當家中鋒戈貝爾昨天也有24分外帶生涯新高的28籃板，雖沒能率隊踢館成功，不過爵士輸球後才是吞下本季第10敗，成為聯盟最後一支敗場達兩位數的隊伍。

爵士教頭史奈德表示，戈貝爾能力擺在場上，只要更專注在攻守兩端，效益自然更顯著，「他現在更穩定了，當他這樣做時，顯然很有影響力。」