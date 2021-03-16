我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億908萬劑疫苗 27.5%成人接種

WHO將公布新冠起源報告 中野生動物農場或為源頭

NBA／柯瑞生日飆分遺憾 「沒能在33歲拿33分」

記者曾思儒／綜合報導
勇士隊柯瑞（中）突破爵士隊防線上籃。（歐新社）
勇士隊柯瑞（中）突破爵士隊防線上籃。（歐新社）

勇士隊當家球星柯瑞昨在比賽中迎接33歲，他穿上3名兒女特製的生日版戰靴轟下32分，加上隊友格林「大三元」助陣，聯手率隊以131：119擊敗西區龍頭爵士隊，終止本季最長4連敗。

柯瑞提到，整天收到許多祝福，能在特別的日子帶給大家一些能量感覺很好，「當然，能拿下勝利並享受48分鐘的比賽也非常棒。」不過他開玩笑說，對自己的生日表現有些不滿意，「因為我錯失一個罰球，沒能在33歲拿33分，標準是很高的。」

話雖如此，昨天比賽柯瑞仍有三分球9投6中的好表現，傳出9助攻的他更只差1助攻就追平前輩羅傑斯，成為隊史助攻榜領先者。賽後柯瑞還一把抱起3歲的兒子坎諾，兩人一起做出拍胸口後手指天空的動作，「萌」翻不少球迷，昨天壽星也分享說，生日贏球還有家人見證，堪稱最開心的事情。

格林昨天一起加入慶祝行列，他繳出11分、12籃板、12助攻的生涯第26次、本季第2次「大三元」，他表示球隊都很清楚該做什麼，這場擊敗龍頭的比賽很可能是賽季的轉捩點。

勇士前一勝已要回溯到上月底，4連敗中還包括26分差距慘敗給快艇隊；昨天終於一吐怨氣，教頭柯爾說：「怎麼從失敗中學習再反彈，這是競技運動很重要的一環。」

柯瑞（右）賽後親吻著兒子，生日當天贏球又有家人見證，讓他很開心。（美聯社）
柯瑞（右）賽後親吻著兒子，生日當天贏球又有家人見證，讓他很開心。（美聯社）

爵士當家中鋒戈貝爾昨天也有24分外帶生涯新高的28籃板，雖沒能率隊踢館成功，不過爵士輸球後才是吞下本季第10敗，成為聯盟最後一支敗場達兩位數的隊伍。

爵士教頭史奈德表示，戈貝爾能力擺在場上，只要更專注在攻守兩端，效益自然更顯著，「他現在更穩定了，當他這樣做時，顯然很有影響力。」

柯瑞（右）賽後親吻著兒子，生日當天贏球又有家人見證，讓他很開心。（美聯社）
柯瑞（右）賽後親吻著兒子，生日當天贏球又有家人見證，讓他很開心。（美聯社）

柯瑞 勇士

上一則

NBA／字母哥連3場大三元 公鹿第1人

延伸閱讀

NBA／格林送大三元為柯瑞慶生 兩人飆分扳倒爵士

NBA／格林送大三元為柯瑞慶生 兩人飆分扳倒爵士
NBA／柯瑞吼隊友影片瘋傳 格林：他當然可以這麼做

NBA／柯瑞吼隊友影片瘋傳 格林：他當然可以這麼做
NBA／球場失意家庭得意 柯瑞老婆曬恩愛照 宛如熱戀

NBA／球場失意家庭得意 柯瑞老婆曬恩愛照 宛如熱戀
NBA／同鄉、同醫院出生 詹皇：熱愛柯瑞當隊友的每一秒

NBA／同鄉、同醫院出生 詹皇：熱愛柯瑞當隊友的每一秒

熱門新聞

林書豪(左)近日結束發展聯盟賽事。(取材自微博)

G聯盟抓到罵林書豪「新冠病毒」球員 將內部處理

2021-03-12 19:44
德尚博連續兩輪在第六洞不按常理打球，反而讓他最後奪冠。（Getty Images）

PGA／神！算出離洞口最近距離 高球「科學家」逆襲奪冠

2021-03-09 07:30
加藤優有「最正日本女棒球員」的稱號。（取材自Instagram）

別光看臉蛋！日本最美女棒球員加藤優喊聲：看看球技吧

2021-03-09 08:30
44歲的羅納度(左)與傳出懷孕消息的30歲女友洛克絲。 （路透）

足球／球星羅納度結紮10年 嫩女友懷孕 原來靠「這招」

2021-03-11 08:00
大坂直美曬比基尼照片。（取材自Instagram）

網球／大坂直美曬火辣比基尼照 球迷暴動了

2021-03-12 08:00
柯瑞與溜馬沙波尼斯置物櫃差異極大，讓不少球迷質疑難道連全明星賽都有「學長學弟制」？ （取材自推特＠Hoop Central）

NBA／明星賽大小眼？柯瑞的置物櫃超高級 他的長這樣…

2021-03-10 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」
全面移改試水？眾院本周先表決2移改法案

全面移改試水？眾院本周先表決2移改法案