NBA／抄截數據20年最佳…麥克康奈爾成新一代「盜帥」

麥克康奈爾沒有明星光環，但抄截功力了得。（Getty Images）

溜馬後衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）日前完成創舉，罕見以抄截完成大三元，在NBA 史上此前只曾發生10次，而根據「HoopsHype」網站報導，麥克康奈爾更是堪稱「盜帥」，他是近20年來最會截斷不好傳球（Bad passes）的球員。

由數據網站「PBP Stats」所建立之NBA的「Play by Play」資料庫，自1998年開始統計，再換算為平均36分鐘，麥克康奈爾平均能繳出1.5抄截，勇奪第1寶座，領先排名第2、平均1.48抄截的艾倫（Tony Allen）。

而從這份數據統計榜單中，也能看到麥克康奈爾與其他以抄截擅長的球員間比較，像是平均1.224抄截的雷納德（Kawhi Leonard）還有平均1.276抄截的艾佛森（Allen Iverson），而麥克康奈爾也是榜單上極少數主打替補的球員。

麥克康奈爾本季場均2抄截，目前也是居於聯盟龍頭之位，領先第2、平均1.8抄截的哈勒戴（Jrue Holiday）。值得一提是，麥克康奈爾有不少抄截，來自於對方發底線球，往往冷不防竄出，讓人始料未及就遭殃。