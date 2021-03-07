我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2895萬 5730萬人打第1劑疫苗

4月12日起 金山聯合校區部分學校重啟

NBA／抄截數據20年最佳…麥克康奈爾成新一代「盜帥」

體育新聞組／綜合報導
麥克康奈爾沒有明星光環，但抄截功力了得。（Getty Images）
麥克康奈爾沒有明星光環，但抄截功力了得。（Getty Images）

溜馬後衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）日前完成創舉，罕見以抄截完成大三元，在NBA史上此前只曾發生10次，而根據「HoopsHype」網站報導，麥克康奈爾更是堪稱「盜帥」，他是近20年來最會截斷不好傳球（Bad passes）的球員。

由數據網站「PBP Stats」所建立之NBA的「Play by Play」資料庫，自1998年開始統計，再換算為平均36分鐘，麥克康奈爾平均能繳出1.5抄截，勇奪第1寶座，領先排名第2、平均1.48抄截的艾倫（Tony Allen）。

而從這份數據統計榜單中，也能看到麥克康奈爾與其他以抄截擅長的球員間比較，像是平均1.224抄截的雷納德（Kawhi Leonard）還有平均1.276抄截的艾佛森（Allen Iverson），而麥克康奈爾也是榜單上極少數主打替補的球員。

麥克康奈爾本季場均2抄截，目前也是居於聯盟龍頭之位，領先第2、平均1.8抄截的哈勒戴（Jrue Holiday）。值得一提是，麥克康奈爾有不少抄截，來自於對方發底線球，往往冷不防竄出，讓人始料未及就遭殃。

NBA

上一則

NFL專欄／紅雀靠瓦特衝天？沒那麼容易

下一則

NBA／林書豪奪26分 勇士G聯盟第2收官

延伸閱讀

NBA／俄創新規則籃球 剽悍打法驚呆爵士米契爾

NBA／俄創新規則籃球 剽悍打法驚呆爵士米契爾
NBA／馬刺砍掉重練？傳喊賣德羅展等5名大將

NBA／馬刺砍掉重練？傳喊賣德羅展等5名大將
NBA／活塞買斷葛里芬合約 季後賽3隊搶人

NBA／活塞買斷葛里芬合約 季後賽3隊搶人
NBA／泰托姆拿27分…綠衫軍8人得分上雙 逆轉勝暴龍

NBA／泰托姆拿27分…綠衫軍8人得分上雙 逆轉勝暴龍

熱門新聞

福原愛、江宏傑。(取材自福原愛臉書)

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

2021-03-03 22:31
江宏傑（左）與福原愛（右）出席汽車活動。記者蘇健忠／攝影 UCD匯入

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

2021-03-03 03:27
歐尼爾參加職業摔角，遭對手空中爆桌而送上救護車。(取材自推特)

NBA／歐尼爾挑戰職業摔角 結果送上救護車悲劇收場

2021-03-04 19:20
林書豪日前在個人社群媒體上透露，自己即使是9年NBA資深球員，仍會被場上球員稱為「新冠病毒」，他日前也發文表示自己不會公布對方的姓名，3日他接受CNN採訪，透露做出這個決定的原因。（取材自林書豪臉書）

NBA／為何不公布種族歧視者姓名？林書豪CNN訪談曝真相

2021-03-03 23:50
江宏傑（右）、福原愛這對「桌球CP」驚傳婚變。（記者曾吉松／攝影）

福原愛爆婚變毀形象、丟代言？網點出這關鍵「應該沒影響」

2021-03-03 19:59
福原愛（右）遭日媒爆料外遇高大帥男，將與丈夫江宏傑（左）協議離婚。（本報資料照片）

江宏傑遭爆辱罵妻「妓女、婊子」福原愛心冷早想離婚？

2021-03-03 04:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟
巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷
維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水
2021美國房市 這12區最熱門

2021美國房市 這12區最熱門
參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步

參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步