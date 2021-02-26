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NBA／9年資歷老將 林書豪仍被戲稱「冠狀病毒」

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NBA／9年資歷老將 林書豪仍被戲稱「冠狀病毒」

中央社／台北26日電
林書豪。（取材自微博）
林書豪。（取材自微博）

NBA華裔球星林書豪近日在社群媒體發文，透露美國長期對亞裔族群有刻板印象，也直言即便他是擁有9年NBA資歷的老將，仍無法保護他被戲稱是冠狀病毒。

新冠肺炎疫情至今超過一年，美國堪稱是重災區，已累積超過50萬人因病喪生，不料疫情也激化美國民眾，日前就有一名84歲的泰裔老翁，遭19歲的兇嫌推倒在地，經搶救後仍回天乏術。

林書豪表示，新世代的美國亞裔已經開始改變，他們厭倦了總被告知沒有遭受種族歧視，也厭倦了被告知老了得低著頭，不要自找麻煩。

甚至美國的亞裔小孩，老被詢問他們來自哪裡，甚至因小眼睛被嘲笑，就連好萊塢電影也總是充斥刻板印象，限制了他們的想法和發展。

林書豪表示，他希望那些辛苦工作、犧牲奉獻的長者可以過得更好，他也期盼他的姪子、姪女以及未來的孩子們可以更好。

「身為美國亞裔並不代表沒有歷經過貧窮和種族歧視。」林書豪強調，他雖然是擁有9年NBA資歷的老將，仍無法保護他在球場上被戲稱是冠狀病毒（coronavirus）。

林書豪並提到，身為一名信仰者，不代表他不能為正義、為其他人而戰。

美國 林書豪 亞裔

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