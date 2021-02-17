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NBA／籃網3巨頭史上最強？ 詹姆斯：別忘勇士3巨頭

記者劉肇育／綜合報導
籃網在1月中交易來哈登（左起）後，與厄文、杜蘭特組成籃網「三巨頭」。（美聯社）
籃網在1月中交易來哈登（左起）後，與厄文、杜蘭特組成籃網「三巨頭」。（美聯社）

洛杉磯湖人與布魯克林籃網在16日分別擊敗對手後，將於後天進行本賽季首度對決，儘管雙方五名招牌球星將無法在本場比賽全數登場，但依舊引發各界的高度關注，其中湖人詹姆斯（LeBron James）就直言，儘管雙方無法以完整陣容出賽，但能夠與聯盟最頂尖的選手對決，仍舊讓他感到相當期待。

籃網在1月中交易來哈登（James Harden）後，與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）組成「三巨頭」，儘管三人受到傷勢與聯盟健康規範影響至今僅合作7場比賽，但籃網依舊成為今年東區最受關注的球隊，甚至被認為已預約在總冠軍賽挑戰湖人霸權。

對於雙方將在後天進行本賽季首度交手，詹姆斯直言，在戴維斯（Anthony Davis）將無法參與這場賽事的情況下，自己仍舊相當期待與籃網擦出激烈火花，「能與聯盟中最好的球員交手總是讓人興奮，何況他們還有三名，你肯定希望以完整陣容迎戰他們，但顯然我們無法全員出賽，但這依舊無法改變我期待與最好球員交手的想法。」

過去曾與無數組三巨頭有過對戰經驗，甚至自己也曾在熱火時期組成「LCD」連線的詹姆斯，在被問到籃網三巨頭是否是聯盟史上最強的組合時，詹姆斯則說：「我想大家是不是已經忘了杜蘭特、柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）了。」

儘管外界都將目光放在兩隊的對決上，但湖人哈瑞爾（Montrezl Harrell）也強調，不會刻意強調這場比賽的重要性，「我們每場比都會有一套進攻和防守計畫，希望能夠贏的比賽，下一場比賽我們也將會做相同的事情。所以這一場比賽沒有什麼不同，也不會過分強調他，我們仍在學習、成長和建立彼此的關係中，我們也還要想辦法在失去戴維斯的情況下，依舊打出高水準的比賽。」

湖人詹姆斯。（歐新社）
湖人詹姆斯。（歐新社）

湖人 柯瑞 厄文

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